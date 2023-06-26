Урушадзе о деле Беркович и Петрийчук: Суд не уважают даже заказчики этих процессов

30 июня Хамовнический районный суд Москвы продлил арест фигуранткам «нового театрального дела» до 10 сентября. Режиссера Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук обвиняют в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист ясный сокол». Женщины уже два месяца провели в СИЗО. 28 июня Следственный комитет попросил продлить срок предварительного заключения еще на два месяца.

На заседании суда 30 июня многочисленная группа поддержки Беркович и Петрийчук надеялась на прекращение уголовного дела. Защита оспаривала обоснованность предъявленных обвинений, которые строились на «деструктологической» экспертизе религиоведа Романа Силантьева. Адвокат Петрийчук Сергей Бадамшин предоставил официальное заключение Минюста о том, такая экспертиза не может являться доказательством в суде, так как науки «деструктологии» не существует. Судья Екатерина Пахомова приобщила этот документ к делу. Также защита доказывала предвзятость и некомпетентность «эксперта» обвинения Романа Силантьева. Адвокат Беркович Ксения Карпинская рассказала, что подала в СК заявление против него о разжигании ненависти по отношению к евреям.

Светлана Петрийчук назвала абсурдом или умыслом то, что ее спектакль посчитали пропагандой терроризма. На суде выступила актриса Евгения Дмитриева в качестве свидетеля, которая рассказала, что в 2019 году снималась в сериале «На краю» с похожим сюжетом на пьесу «Финист ясный сокол». Фильм о вербовке женщин в Сирию даже показывали на федеральном канале «Россия 1». Судья, правда, не увидела в этом никакой связи с сегодняшним разбирательством.

– Это заседание – очередное яркое подтверждение отсутствия в России суда и работающих законов, – поделился своим мнением с «Собеседником» режиссёр Алексей Малобродский. – Решение противоречит фактам, логике, декларированным базовым принципам – презумпция невиновности, право на защиту, уважение прав и свобод личности. Продемонстрировано это с исключительным, издевательским цинизмом и жестокостью. Подлый, показательно людоедский процесс и отвратительное, позорное решение.