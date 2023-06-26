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Урушадзе о деле Беркович и Петрийчук: Суд не уважают даже заказчики этих процессов

Фигуранткам «нового театрального дела» продлили срок заключения в СИЗО на два месяца

Женя Беркович и Светлана Петрийчук
Фото: телеграм-канал «Воробьёва»

30 июня Хамовнический районный суд Москвы продлил арест фигуранткам «нового театрального дела» до 10 сентября. Режиссера Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук обвиняют в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист ясный сокол». Женщины уже два месяца провели в СИЗО. 28 июня Следственный комитет попросил продлить срок предварительного заключения еще на два месяца.

На заседании суда 30 июня многочисленная группа поддержки Беркович и Петрийчук надеялась на прекращение уголовного дела. Защита оспаривала обоснованность предъявленных обвинений, которые строились на «деструктологической» экспертизе религиоведа Романа Силантьева. Адвокат Петрийчук Сергей Бадамшин предоставил официальное заключение Минюста о том, такая экспертиза не может являться доказательством в суде, так как науки «деструктологии» не существует. Судья Екатерина Пахомова приобщила этот документ к делу. Также защита доказывала предвзятость и некомпетентность «эксперта» обвинения Романа Силантьева. Адвокат Беркович Ксения Карпинская рассказала, что подала в СК заявление против него о разжигании ненависти по отношению к евреям.

Светлана Петрийчук назвала абсурдом или умыслом то, что ее спектакль посчитали пропагандой терроризма. На суде выступила актриса Евгения Дмитриева в качестве свидетеля, которая рассказала, что в 2019 году снималась в сериале «На краю» с похожим сюжетом на пьесу «Финист ясный сокол». Фильм о вербовке женщин в Сирию даже показывали на федеральном канале «Россия 1». Судья, правда, не увидела в этом никакой связи с сегодняшним разбирательством.

– Это заседание – очередное яркое подтверждение отсутствия в России суда и работающих законов, – поделился своим мнением с «Собеседником» режиссёр Алексей Малобродский. – Решение противоречит фактам, логике, декларированным базовым принципам – презумпция невиновности, право на защиту, уважение прав и свобод личности. Продемонстрировано это с исключительным, издевательским цинизмом и жестокостью. Подлый, показательно людоедский процесс и отвратительное, позорное решение.
Фото: телеграм-канал «дело Петрийчук»

Адвокаты выступали за альтернативную меру пресечения: домашний арест, запрет определенных действий или залог. Карпинская напомнила, что лично поручиться за Женю и Свету готовы Олег Меньшиков, Алексей Бородин, Константин Райкин, Генриетта Яновская, Ксения Собчак, Лидия Мониава, Нюта Федермессер и другие известные личности. Следователь Дмитрий Полещук аргументировал продление срока пребывания в СИЗО тем, что обвиняемые могут скрыться, уничтожить доказательства или повлиять на свидетелей. После оглашения решения судьи слушатели выходили из зала, скандируя: «Позор!».

– Это преступление перед культурой – держать талантливых авторов в тюрьме, не давая им возможности творить, – возмущается издатель Георгий Урушадзе, недавно выпустивший пьесы Петрийчук. – Про талант Жени я знал давно, а талант Светы раскрылся передо мной в полной мере, когда я готовил пьесы к изданию. Прочитал каждую из семи её пьес по три раза. Это большая литература. Я уверен, что в будущем и стихи Жени, и пьесы Светланы войдут в школьную программу – настолько они ценны для воспитания и развития людей. Наверное, судьям даны сверху указания, каким должно быть решение. Я вообще удивляюсь, почему к нашим судам до сих пор обращаются «Уважаемый». Это кем суд уважаемый? Это просто послушные люди, штампующие чужие решения. Его не уважают даже заказчики этих процессов. Кстати, 30 июня – годовщина закрытия Гоголь-центра. Последний спектакль, который я там смотрел, назывался «Палачи». У меня ощущение, что мы этих палачей – без кавычек – продолжаем смотреть. Театр абсурда: судьи, прокуроры, странные эксперты в упоении калечат чужие судьбы.

– Следствие занимается не расследованием, а поиском обоснования ранее принятых процессуальных решений, – сделал вывод адвокат Сергей Бадамшин и призвал всех не терять надежду.

Рубрика: Политика

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