Антиконституционный суд

Конституционный суд России вынес определение по жалобам на статьи КоАП и УК о дискредитации Российской армии. А в итоге рассказал о себе все то, о чем мы и так догадывались.

Напоминаем, что по вышеупомянутым статьям были оштрафованы или брошены в застенки на конские сроки не только люди, выразившие свое несогласие с СВО, сказавшие не то слово на заседании мундепов или выложившие фотографии с хиппи времен вьетнамской войны, но и надевшие кроссовки не тех цветов. И еще один парень, которому приснился Зеленский.

Тем не менее в определении КС говорится, что статья о дискредитации армии «не посягает на свободу личности придерживаться тех или иных убеждений, поскольку такая свобода не предполагает совершения лицом правонарушений». Мы это перечитали многократно. Но так и не поняли, что имел в виду КС. Немного прояснил ситуацию юрист Константин Зосин. «Можно в теории принять закон о расстреле всех тех, кто пишет левой рукой, – прокомментировал он. – И этот закон не будет нарушать прав левшей, так как реализация прав левшей не предполагает совершения ими правонарушений, то есть использования левой руки при письме, запрещенного этим законом».

Но это еще цветочки. КС вообще запретил ставить под сомнение «конституционно предопределенные» цели СВО. По мнению КС, российское государство само по себе «конституционная ценность, подлежащая уважению и защите» всеми, кто в нем живет. А законодатель может «не допустить и пресечь» несогласных, «даже если внешне их действия имеют признаки реализации конституционных прав».

То есть КС констатировал, что у нас есть только признаки прав, что сомневаться в решениях государства – преступление, потому что «конституционная ценность» – это оно, а не вы. Не перепутайте!