Ярослав Нилов: Новые изменения недопустимы

В статью 20.29 Кодекса об административных правонарушениях добавили труды фашистской партии Италии, работы руководителей Национал-социалистической рабочей партии Германии, изображения руководителей организаций, сотрудничавших с упомянутыми движениями или объединениями.

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что, если закон в новой редакции вступит в силу, это будет явный перегиб. Нилов прокомментировал своё мнение «Собеседнику»

– Ярослав Евгеньевич, как в случае расширения перечня вообще смогут работать историки: шаг влево, шаг вправо – статья!

– Уже изначально в этом законе были определённые перекосы, и Госдума принимала поправки с тем, чтобы не привлекать к административной ответственности за фильмы, художественную литературу. Что касается новых поправок: если действительно возникнут препятствия для работы наших учёных-историков, то эти изменения недопустимы. Моя позиция: одно дело – экстремистские материалы, распространяемые публично, другое – исторические хроники, научная деятельность.

– Есть мнение, что эти добавления внесены для того, чтобы привлекать к ответственности выборочно тех, «кого надо», неугодных власти людей.

– Нужно спросить авторов, для чего это все сделано. Ответственность существует и сегодня. Одного нашего депутата привлекли к административной ответственности за то, что у него на странице во «ВКонтакте» лет пять назад был размещён пост, который посмотрели пара человек, в нём было запрещённое изображение. В Северодвинске привлекли десантника. Он нарисовал Украину и написал: «Фашизм не пройдёт», нарисовав нацистский крест. Его привлекли к административной ответственности, ему запрещено работать с детьми, а он вёл спортивную секцию.