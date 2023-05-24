Минобороны не приняло письмо Пригожина с предложениями по обеспечению безопасности приграничных областей РФ

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин повторно направил письмо главе МО России Сергею Шойгу с предложением об организации теробороны. Однако его снова не приняли, сообщает пресс-служба компании «Конкорд»

Глава частной военной компании подготовил и намеревался представить министру свои предложения по организации территориальной обороны приграничных областей России. В перечень мер вошли 20 пунктов.

«Разработать и создать штаты подразделений народного ополчения. Исходя из того, что противник планирует захват части территорий РФ, с учётом протяжённости границы и протяжённости МО», – содержится в тексте письма.

Пригожин считает, что следует назначить военных советников из добровольцев ЧВК «Вагнер», которые имеют необходимый опыт в руководстве. При этом региональным властям следует обеспечить штабы народного ополчения средствами связи, транспортом и техникой.

Ранее глава частной военной компании дал комментарий по уровню медийности «оркестра». Пригожин считает, что СМИ запретили упоминать ЧВК «Вагнер» в публикациях. Действия редакций он назвал решением «перестраховаться».