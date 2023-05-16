«Хотят сократить влияние России в мире». Пригожин рассказал, почему Минобороны заблокировало рейсы в Африку

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что задача Минобороны РФ – сократить влияние России в мире. Так он прокомментировал поведение военного ведомства, заблокировавшего для организации рейсы в Африку.

«Почему это произошло, я вижу две причины. Скорее всего, по моему мнению, это то, что мы никому не даем откаты, которые требуются при любых действиях. И второе, потому что, мне кажется, у руководства Министерства обороны прямая задача максимально сократить влияние России в мире», – рассказал глава «оркестра».

Ранее Евгений Пригожин в интервью политическому консультанту Константину Долгову заявил о потерях ЧВК «Вагнер» в 80% из-за «снарядного голода».