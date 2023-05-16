«В Москве, в Кремле, на Рублёвке – там все хорошо. Поэтому там рассуждают, что они [украинцы] на нас не пойдут. Ну как они не пойдут?», – сказал Пригожин.

«Музыканты»-инструкторы давно ведут подготовку мужчин на приграничных территориях, желающих обрести профессиональные навыки по защите своих домов и семей. Обучение на базе прошло уже большое число россиян. В ходе встречи глава «оркестра» выслушал прошедших обучение людей.

Ополченцы в первую очередь пожаловались Пригожину на недостаточно серьёзное отношение к происходящему местных властей. Вступление в ряды территориальной обороны на деле почти не изменило ситуацию – дело ограничилось выдачей удостоверения помощника ДНД и ношением формы, даже с получением учебного оружия сразу возникли проблемы.

«А полномочий никаких! Носить форму и все. И все! Вот это базовое с чего надо начинать. У нас люди-то хотят [защищать Родину], но все стоит на месте», – рассказали жители Белгородчины.

Евгений Пригожин заявил о необходимости решения данной проблемы – власть должна слышать и слушать свой народ. Однако, к сожалению, изменений не произошло.

Более того, случилось именно то, чего опасалось местное население и о чем предупреждал глава «оркестра» – нападение украинских ДРГ на приграничные районы. Ситуация вскрыла, что чиновники не выдают оружие и обмундирование даже тем, кто умеет им пользоваться. Это и стало причиной человеческих жертв – как сообщают источники в Сети, среди погибших оказались бойцы теробороны, не имеющие элементарных средств защиты и противодействия.