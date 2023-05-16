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В среду, в 11:52

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин упоминал о возможных нападениях украинских ДРГ на Белгородчину

Об этом бизнесмен говорил ещё в начале мая

Евгений Пригожин
Фото: стоп-кадр / телеграм-канал «Пресс-служба Пригожина»

Минобороны РФ и местным властям стоило серьёзней отнестись к обороне приграничных территорий, ведь возможность нападений украинских сил на территорию России была очевидна. Указывали на вероятность такого развития событий как местные жители, так и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, сделавший заявление по этому поводу ещё в начале мая.

Основатель «Оркестра» 8 мая провёл встречу с мужчинами из Белгородской и Курской областей, которые, осознавая нависшую над родной землёй опасность, выразили желание пройти обучение на базе ЧВК «Вагнер» и вступить в ряды народного ополчения в своих регионах.

«В Москве, в Кремле, на Рублёвке – там все хорошо. Поэтому там рассуждают, что они [украинцы] на нас не пойдут. Ну как они не пойдут?», – сказал Пригожин.

«Музыканты»-инструкторы давно ведут подготовку мужчин на приграничных территориях, желающих обрести профессиональные навыки по защите своих домов и семей. Обучение на базе прошло уже большое число россиян. В ходе встречи глава «оркестра» выслушал прошедших обучение людей.

Ополченцы в первую очередь пожаловались Пригожину на недостаточно серьёзное отношение к происходящему местных властей. Вступление в ряды территориальной обороны на деле почти не изменило ситуацию – дело ограничилось выдачей удостоверения помощника ДНД и ношением формы, даже с получением учебного оружия сразу возникли проблемы.

«А полномочий никаких! Носить форму и все. И все! Вот это базовое с чего надо начинать. У нас люди-то хотят [защищать Родину], но все стоит на месте», – рассказали жители Белгородчины.

Евгений Пригожин заявил о необходимости решения данной проблемы – власть должна слышать и слушать свой народ. Однако, к сожалению, изменений не произошло.

Более того, случилось именно то, чего опасалось местное население и о чем предупреждал глава «оркестра» – нападение украинских ДРГ на приграничные районы. Ситуация вскрыла, что чиновники не выдают оружие и обмундирование даже тем, кто умеет им пользоваться. Это и стало причиной человеческих жертв – как сообщают источники в Сети, среди погибших оказались бойцы теробороны, не имеющие элементарных средств защиты и противодействия.

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