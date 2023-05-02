В Сети высмеяли «военного эксперта» Мурза, который обвинил Пригожина в провалах Минобороны РФ под Бахмутом

Российский военный блогер Андрей Морозов, более известный в Сети под псевдонимом «Мурз», обвинил руководство ЧВК «Вагнер» в ситуации, сложившейся на флангах фронта к северу и югу от города Бахмут (бывший Артемовск). Российские войска, которым передали фланги бойцы «Группы Вагнера», отступили со стратегически важных позиций, столкнувшись с небольшим давлением ВСУ – и по версии Мурза, виноват в этом Евгений Пригожин.

Рассуждения «военного эксперта» немедленно растиражировали антироссийские источники, в том числе американский «Институт исследования войны» (ISW) в своём очередном отчёте о ситуации на Бахмутском направлении. В то же время в комментариях блогера обвинили в пустых претензиях и попытках выгородить луганских военных.

Ранее Мурз получил широкую известность в российском сегменте Интернета своей околополитической деятельностью в качестве «русского националиста» – в частности, ещё до своего тюремного заключения успел прославиться, закидав помидорами журналистку Юлию Латынину, забросив во двор посольства Латвии чемоданчик с фаллоимитатором и запиской «Русские будут платить и каяться», и пообещав от лица созданного и возглавленного им «Красного блицкрига» расстрелять из миномёта марш российских либералов, которые, по его словам, собирались «праздновать поражение ГКЧП». Впрочем, уже вскоре после этого Морозов оказался в тюрьме.

Славу «военного эксперта» Андрей Морозов заслужил позже благодаря участию в вооружённом конфликте в Донбассе. Впрочем, сходу оказаться там ему не удалось – будущий военный эксперт ехал добровольцем в ДНР, а приехал в город Антрацит на территории ЛНР, где его приняли за соглядатая из Киева, арестовали и отдали украинцам, которые выдворили его в Россию. Сумев все же оказаться в ополчении Новороссии и приняв участие в боевых действиях, он прославился не боевой удалью, а спорами о «дебальцевском котле» с другими «военными экспертами» в соцсетях.

После начала специальной военной операции в 2022 году Андрей Морозов продолжил активную деятельность в соцсетях. В первую очередь она сводилась к критике российских вооружённых сил, что прибавляло Мурзу авторитета в глазах читателей, не принимавших участия в боевых действиях. Аналогичный метод для повышения своей популярности использовал «старший товарищ» Мурза, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин).

На фоне многочисленных проблем, с которыми сталкиваются российские силы в СВО, Мурз обнаружил новый повод применить свои критические таланты «военного эксперта». Поймав Telegram-канал GREY ZONE на незначительной ошибке в комментарии к видео с ударом по ВСУ, «военный эксперт» Морозов сходу пришел к фантастическому выводу: якобы это глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин виноват в том, что ВСУ смогли продавить оборону ВС РФ к северу и югу от Бахмута. Он якобы «подставил» военных, передав им «нормально не прокопанные» позиции. По мнению блогера, Пригожин «сбросил Минобороны токсичные активы» – так Мурз охарактеризовал несколько стратегически важных ключевых высот на местности, с которых «вагнеровцы» несколько месяцев подряд целенаправленно сбивали противника.

ЧВК «Вагнер» передали позиции на флангах Бахмута отрядам Минобороны РФ ещё в середине апреля, а бросили их после «накатов» ВСУ лишь через месяц. Что мешало военным в это время «нормально прокопать», Мурз не уточняет. О том, что он пытается валить «с больной головы на здоровую» и приписывать проблемы Минобороны руководству ЧВК «Вагнер» блогеру сходу напомнили собственные читатели: