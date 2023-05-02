В Сети высмеяли «военного эксперта» Мурза, который обвинил Пригожина в провалах Минобороны РФ под Бахмутом
Ранее Мурз получил широкую известность в качестве «русского националиста»
Российский военный блогер Андрей Морозов, более известный в Сети под псевдонимом «Мурз», обвинил руководство ЧВК «Вагнер» в ситуации, сложившейся на флангах фронта к северу и югу от города Бахмут (бывший Артемовск). Российские войска, которым передали фланги бойцы «Группы Вагнера», отступили со стратегически важных позиций, столкнувшись с небольшим давлением ВСУ – и по версии Мурза, виноват в этом Евгений Пригожин.
Рассуждения «военного эксперта» немедленно растиражировали антироссийские источники, в том числе американский «Институт исследования войны» (ISW) в своём очередном отчёте о ситуации на Бахмутском направлении. В то же время в комментариях блогера обвинили в пустых претензиях и попытках выгородить луганских военных.
Ранее Мурз получил широкую известность в российском сегменте Интернета своей околополитической деятельностью в качестве «русского националиста» – в частности, ещё до своего тюремного заключения успел прославиться, закидав помидорами журналистку Юлию Латынину, забросив во двор посольства Латвии чемоданчик с фаллоимитатором и запиской «Русские будут платить и каяться», и пообещав от лица созданного и возглавленного им «Красного блицкрига» расстрелять из миномёта марш российских либералов, которые, по его словам, собирались «праздновать поражение ГКЧП». Впрочем, уже вскоре после этого Морозов оказался в тюрьме.
Славу «военного эксперта» Андрей Морозов заслужил позже благодаря участию в вооружённом конфликте в Донбассе. Впрочем, сходу оказаться там ему не удалось – будущий военный эксперт ехал добровольцем в ДНР, а приехал в город Антрацит на территории ЛНР, где его приняли за соглядатая из Киева, арестовали и отдали украинцам, которые выдворили его в Россию. Сумев все же оказаться в ополчении Новороссии и приняв участие в боевых действиях, он прославился не боевой удалью, а спорами о «дебальцевском котле» с другими «военными экспертами» в соцсетях.
После начала специальной военной операции в 2022 году Андрей Морозов продолжил активную деятельность в соцсетях. В первую очередь она сводилась к критике российских вооружённых сил, что прибавляло Мурзу авторитета в глазах читателей, не принимавших участия в боевых действиях. Аналогичный метод для повышения своей популярности использовал «старший товарищ» Мурза, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин).
На фоне многочисленных проблем, с которыми сталкиваются российские силы в СВО, Мурз обнаружил новый повод применить свои критические таланты «военного эксперта». Поймав Telegram-канал GREY ZONE на незначительной ошибке в комментарии к видео с ударом по ВСУ, «военный эксперт» Морозов сходу пришел к фантастическому выводу: якобы это глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин виноват в том, что ВСУ смогли продавить оборону ВС РФ к северу и югу от Бахмута. Он якобы «подставил» военных, передав им «нормально не прокопанные» позиции. По мнению блогера, Пригожин «сбросил Минобороны токсичные активы» – так Мурз охарактеризовал несколько стратегически важных ключевых высот на местности, с которых «вагнеровцы» несколько месяцев подряд целенаправленно сбивали противника.
ЧВК «Вагнер» передали позиции на флангах Бахмута отрядам Минобороны РФ ещё в середине апреля, а бросили их после «накатов» ВСУ лишь через месяц. Что мешало военным в это время «нормально прокопать», Мурз не уточняет. О том, что он пытается валить «с больной головы на здоровую» и приписывать проблемы Минобороны руководству ЧВК «Вагнер» блогеру сходу напомнили собственные читатели:
«Спорная точка зрения, – указывает Андрей. – Не виноваты «Вагнера», что у военных нет должного оборудования и вооружения. Да, отдали фланги МО, так у них самих большие потери, им запретили набор. Да и в Артемовске «Вагнера», мягко говоря, не отдыхают. Не было бы их там вообще – не уверен, что Минобороны эффективнее бы действовало в городе».
«Я конечно Мурза уважаю, но тут что – претензия, что «Вагнера» окопов не накопали», – пишет пользователь Б.Д.И.
«Вагнер» даёт результат, а не бежит. До «четвёрки» (4-й омсбр ВС РФ) на тех же позициях был «Вагнер», и не его проблемы, что кое-кто не озаботился поддержкой своих бойцов и их снабжением», – указывают Мурзу в комментариях.
«Четвёрка» нехило так отступила, – смеётся пользователь Максимус. – Хотя стратег Мурз может и дальше думать: «В это виноват гад Пригожин».
«А почему не снабдили «четвёрку» БПЛА самолётного типа, почему окопы не углубили, зная, что им там обороняться? – задаёт логичный вопрос пользователь ivan ivanich. – Почему артиллерию не подтянули на рубежи обороны? Может дело не в Пригожине, а в руководителях со стороны Минобороны?»
«Я чет не пойму. А переданные «токсичные активы» на следующий же день атаковали? Или время углубить уже разбитые окопы все же было?» – интересуется berni eklstoun.
«Я не понимаю, это разве проблемы Пригожина, что МО должным образом не снабдила и не снарядила 4 омсбр? Он виноват в их смертях? Может это он программу перевооружения проспал и 1,5 млн комплектов с***здил», – недоумевает Антон.
«Не совсем понял: «вагнеры» на непрокопанных позициях держали фланги, МО не смогло – виноват Пригожин. У великого и мудрого МО снарядный голод, дефицит РЭБ, дронов, неспособность организовать оборону и т.д. – виноват Пригожин, – возмущаются логике Мурза в комментариях. – Я не знаю, кто там врёт, все врут скорее всего, но счёт, как говорится, «на табло»: «вагнер» берет – МО перегруппировывается, то тактически под Артемосквом, то стратегически под Киевом, Харьковом, Херсоном».
В комментариях предположили, что внезапная критика Морозова в адрес главы ЧВК «Вагнер» вызвана желанием выставить в выгодном свете луганский 2-й армейский корпус ВС РФ, в который входит 4-я омсбр – предположили, что Мурзу хочется сгладить впечатление от бегства своих бывших сослуживцев.
«Мурзик любит приукрашивать ситуацию в АК в смысле героизма и боевого духа. Только «Лугандонами» их не зря прозвали», – утверждает Sanger.
Точку можно поставить на словах немолодой женщины, которая, по собственным словам, с 2014 года вынуждена жить в родном Донбассе под бомбёжками ВСУ.
«Мурз, куда вас несёт словесный понос?! Вроде вы здравомыслящий, а что-то не дружите с честью солдата. Не важно, ЧВК это или МО – главное, чтоб победа была за РФ. Зачем вы сами подкидывает дрова в огонь вражды в солдатские будни? У людей уже есть своё мнение и о Пригожине, и о Стрелкове… и о многих военных руководителях. Выдыхайте, Мурз!» – пожелала «военному эксперту» Валентина Аппазова.