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В прошлую субботу, в 15:50

Результаты опроса: большинство считает, что министр обороны дискредитирует армию

Шестьдесят семь процентов опрошенных россиян считают, что Шойгу дискредитирует спецоперацию и армию. Опрос провёл один из военно-патриотических каналов в Telegram

Сергей Шойгу
Фото: Global Look Press

«Дискредитация армии – умышленные действия, направленные на подрыв авторитета, имиджа, доверия кому-либо, умаление его достоинств и авторитета. Кто по вашему мнению дискредитирует армию?», – такой вопрос своим подписчикам задала редакция Telegram-канала «ВОЙНА».

Фото: телеграм-канала «ВОЙНА»

Среди вариантов ответа были военные корреспонденты, сообщавшие информацию из зоны СВО Евгений Поддубный и Александр Коц, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который неоднократно обращался к военному руководству с требованием дать снаряды и прикрыть фланги на Бахмутском направлении, официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, который отвечает за ежедневные брифинги из зоны СВО, а также начальник Генштаба ВС РФ и, по совместительству командующий Объединённой группировкой войск Валерий Герасимов.

Однако большее количество голосов набрал именно министр обороны – 67% опрошенных считают, что армию дискредитирует Сергей Шойгу. Для сравнения, второй результат у Валерия Герасимова – 13%.

Опрос был проведён на фоне начавшихся обстрелов Луганска со стороны ВСУ, а также оставления подразделениями ВС РФ территорий, ранее занятых в ожесточённых боях бойцами ЧВК «Вагнер». В частности, как сообщает ряд авторитетных источников, а также подтверждают видео, выложенные украинской стороной, российские военнослужащие оставили свои позиции в районе Богдановки и трассы Бахмут – Славянск, отойдя к Берховскому водохранилищу. Кроме этого, подразделения ВС РФ отошли с позиций в районе Григоровки, Ивановского и на западном берегу канала Северский Донец – Донбасс.

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