У Виктора Медведчука руки – по локоть в нефти

В конце февраля украинский суд уже арестовал элитную недвижимость жены Медведчука, 10 её авто и ценные бумаги энергоснабжающих фирм на 150 млн долларов, а на прошлой неделе к аресту приплюсовали её пакет акций Электрометаллургического завода «Днепроспецсталь» ещё на 12 млн баксов. Но не спешите сочувствовать.

Совладельцем арестованного предприятия, по данным украинского «Форбс», является спонсор нацбатов Игорь Коломойский. Так что это на словах Медведчук и Коломойский – идейные враги, а в бизнесе – очень даже партнёры. Настолько, что буквально в начале года председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал принадлежащую Медведчукам «Днепроспецсталь» предприятием, подконтрольным «олигархам, которые зарабатывают на войне и поддерживают нацистские подразделения». Кого Рогов конкретно имел в виду, каждый понимает по-своему, но за время боевых действий на «Днепроспецсталь» не залетел ни один российский снаряд. Наверное, повезло.

Медведчук вообще человек везучий. Если не в политике, то в бизнесе точно. После того как прошлой осенью его выдали Москве, в России появились сразу две нефтяные компании, связанные с семьёй политика: в декабре возникли «Инновационные нефтегазовые технологии», а в январе нарисовалась «Калмыцкая нефтегазовая компания». Обе зарегистрированы в центре столицы неподалёку от здания Минобороны. Их общий директор Александр Донцов также возглавляет связанную с женой Медведчука Оксаной Марченко фирму «НЗНП Трейд», которой российские власти ещё раньше «подарили» лицензию на разработку Гавриковского месторождения. Извлекаемые запасы одной только тамошней нефти (без учёта газа) – 40 млн тонн. Или миллиарды долларов. А украинцы ещё пытаются напугать Медведчука конфискацией активов на жалкие 12 млн. Кумовство так задешево не запугаешь. Да и нефть – она такая – всегда всплывает.