Pink Floyd в роли «Машины времени»

Шоу «Стена» продолжается: музыкантов активно сортируют на «наших» и «не наших», отменяя концерты «чужаков». Новость в том, что российским властям надоело делать вид, что они ни при чем.

В субботу отличился мэр Краснодара Наумов. «Хочу, – говорит, – поделиться своим мнением относительно неизбежной отмены концерта певицы Ани Лорак. Мы – жители против того, чтобы в нашем городе «устраивали шоу» люди, которые признаются в любви власти, воюющей против нас». Русский язык человека с неизбежным мнением исправлять мы не рискнули.

Но дело не в этом и даже не в том, что назначенный (а не избранный жителями) мэр гордо пишет от их имени «МЫ». Он опасается, что украинка Ани Лорак перечислит деньги от концерта «тем, кто воюет против наших ребят». Когда певица признавалась в любви к украинской власти, горожанам не сообщили. О том, что за близость к России ее запретили на родине раньше Наумова, тоже. Лорак признавалась в любви к своей стране. Впрочем, в России из слов «страна» и «власть» давно делают синонимы. Откуда мэру разницу увидеть?

Перед администрацией Ростова-на-Дону стояла задача проще: запретить «Машину времени». Кто ж её не запрещал в последний год! «Собственнику концертной площадки официально даны разъяснения об отрицательном влиянии музыканта на молодое поколение и жителей города», – сформулировали там. Тоже на троечку: у мэрии полномочия определять отрицательное влияние на «поколение и жителей» ровно такие же, как у группы «Машина времени» – отрицательное влияние мэрии на ростовчан.

Но и у пропагандистских СМИ есть повод покуражиться: основателю Pink Floyd Роджеру Уотерсу, единственному из мировой рок-богемы понимающему Владимира Путина, попытались отменить концерты в Германии. Музыкант возмутился и подаёт в суд. Объясните кто-нибудь старику Роджеру базовые понятия системы, которую он защищает: суд не место для дискуссий, сказали «Отрицательно влияешь на жителей» – обтекай молча.