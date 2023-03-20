Пригожин: Одну проблему нужно будет законодательно разрешить — это наказание за отказ в захоронении участников СВО

Основатель ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что просил только о «двух вещах». Первое – не дискредитировать бойцов добровольческих подразделений за их прошлое и, второе, разрешить свободные высказывания по поводу лиц, принимающих решения.

«Свят только солдат. В итоге первая часть нашла реализацию в новом законе, вторая, к сожалению, нет. Есть еще одна проблема, с которой мы столкнулись и которую, вероятнее всего, нужно будет законодательно разрешить – это наказание за отказ в захоронении участников СВО», – приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее бизнесмен объяснил суть обращения к спикеру Госдумы Вячеславу Володину о дискредитации военных и добровольцев, в том числе заключенных.