Сергей Галанин: Беда с нами со всеми

В русском роке беспрецедентная ситуация: многие топ-коллективы, в том числе собиравшие стадионы, запрещены в России. Попасть в черный список несложно: достаточно вызвать подозрения в нелояльности тому, что делают российские власти последний год.

Группа «СерьГа» Сергея Галанина не просто продолжает концертировать, но и активно участвует в Z-турах в поддержку спецоперации. Побывав на пресс-конференции Сергея, «Собеседник» после нее задержал музыканта, когда-то делившего фестивальные сцены и радиоротации с ныне запрещенными друзьями и коллегами, чтобы узнать, что он чувствует по этому поводу.

– Что я чувствую? Беда. Беда с нами со всеми, – заявил лидер «СерьГи». – Но тут надо понимать, о ком конкретно мы говорим: у каждого своя судьба.

– Выбирайте: «ДДТ», «Би-2», «Мумий Тролль», «Сплин», Земфира*, «Аквариум», «Машина времени», «Несчастный случай», Louna, «Ногу свело!», Tequilajazzz, Вася Обломов, Little Big, Манижа, «Элизиум», Наргиз, «Порнофильмы», Anacondaz, Монеточка*, Noize MC*...

(прерывает) – ...Давайте скажем так: я в большей степени переживаю за тех, кто сейчас остался здесь, если у кого-то действительно, как вы говорите, есть такие проблемы. Например, «ДДТ».

– Или «Би-2».

– «Би-2», по-моему, уехали, но не знаю. А вот «ДДТ» – здесь. Если люди здесь и всё в рамках нашей законодательной системы, то этого не должно быть.

– Не должно быть чего? Запретов?

– Да, отмен и тому подобных дел. Но если есть новые песни, в которых вдруг что-то, что сейчас уже попадает под законы, то... Мне кажется, если ты поэт, то тебе же дано слово. Эзопа никто не отменял. Не обязательно выходить и матом ругаться. Макар (Андрей Макаревич*. – Авт.) пел в свое время, и все эти песни можно петь сейчас. Одна из моих любимых – «Гимн забору»: «Если хочешь на Земле оставить память о себе, тогда построй еще один забор». Она про весь мир. Про нас. Про них.

Я думаю, человек творческий должен делать свое дело, но внутри своей страны. А если ты понимаешь, что с тобой как-то незаконно поступают, надо подавать в суд и добиваться своего. Что касается тех, кто уехал, тут всё по-разному: кто-то ведет себя беспредельно и уже, видимо, попадает даже под уголовные статьи. Это же и за границей началось: там людей закрывают за то, что они цветы кладут. Поэтому будет и ответная реакция. Она может быть связана с высказываниями, заведомо очерняющими или фейковыми. В общем, если ты творческий человек, надо искать, как ты можешь выразить свое мнение.