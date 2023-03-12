Сергей Галанин: Беда с нами со всеми
«Собеседник» поговорил с рок-музыкантом о запрещении выступлений его коллег, попавших в черный список
В русском роке беспрецедентная ситуация: многие топ-коллективы, в том числе собиравшие стадионы, запрещены в России. Попасть в черный список несложно: достаточно вызвать подозрения в нелояльности тому, что делают российские власти последний год.
Группа «СерьГа» Сергея Галанина не просто продолжает концертировать, но и активно участвует в Z-турах в поддержку спецоперации. Побывав на пресс-конференции Сергея, «Собеседник» после нее задержал музыканта, когда-то делившего фестивальные сцены и радиоротации с ныне запрещенными друзьями и коллегами, чтобы узнать, что он чувствует по этому поводу.
– Что я чувствую? Беда. Беда с нами со всеми, – заявил лидер «СерьГи». – Но тут надо понимать, о ком конкретно мы говорим: у каждого своя судьба.
– Выбирайте: «ДДТ», «Би-2», «Мумий Тролль», «Сплин», Земфира*, «Аквариум», «Машина времени», «Несчастный случай», Louna, «Ногу свело!», Tequilajazzz, Вася Обломов, Little Big, Манижа, «Элизиум», Наргиз, «Порнофильмы», Anacondaz, Монеточка*, Noize MC*...
(прерывает) – ...Давайте скажем так: я в большей степени переживаю за тех, кто сейчас остался здесь, если у кого-то действительно, как вы говорите, есть такие проблемы. Например, «ДДТ».
– Или «Би-2».
– «Би-2», по-моему, уехали, но не знаю. А вот «ДДТ» – здесь. Если люди здесь и всё в рамках нашей законодательной системы, то этого не должно быть.
– Не должно быть чего? Запретов?
– Да, отмен и тому подобных дел. Но если есть новые песни, в которых вдруг что-то, что сейчас уже попадает под законы, то... Мне кажется, если ты поэт, то тебе же дано слово. Эзопа никто не отменял. Не обязательно выходить и матом ругаться. Макар (Андрей Макаревич*. – Авт.) пел в свое время, и все эти песни можно петь сейчас. Одна из моих любимых – «Гимн забору»: «Если хочешь на Земле оставить память о себе, тогда построй еще один забор». Она про весь мир. Про нас. Про них.
Я думаю, человек творческий должен делать свое дело, но внутри своей страны. А если ты понимаешь, что с тобой как-то незаконно поступают, надо подавать в суд и добиваться своего. Что касается тех, кто уехал, тут всё по-разному: кто-то ведет себя беспредельно и уже, видимо, попадает даже под уголовные статьи. Это же и за границей началось: там людей закрывают за то, что они цветы кладут. Поэтому будет и ответная реакция. Она может быть связана с высказываниями, заведомо очерняющими или фейковыми. В общем, если ты творческий человек, надо искать, как ты можешь выразить свое мнение.
«Год назад мы были в шоке»
– Вы наверняка дружны с кем-то из музыкантов, которые попали в черный список. Могли бы им сказать какие-то слова?
– Тут каждый с собой разбирается, вот и всё. Нам всем нужно понять: это уже не политика, уже идет борьба за выживание, к сожалению, вот в чем проблема. Мы сегодня (на пресс-конференции. – Авт.) уже говорили, что идет наезд на русский язык, уже книги сжигаются на русском языке. И тут надо понять, с кем ты. Сейчас для меня здесь нет вопросов никаких. Может быть, для меня был этот вопрос год назад: когда все началось, мы все были кто в шоке, кто в прострации, для всех это было тяжело. И сейчас эта тяжесть есть, но туман рассеялся. Раньше еще можно было на что-то надеяться, какие-то очки розовые на башке имелись, а сейчас с той стороны идет разговор просто о том, чтобы нас не было: «вы не нужны, вы лишние».
– А поклонникам русского рока, которые не могут попасть на концерты русских групп...
– Всем трезвости. Почитать, подумать. Мы же обычные, живые человеки, мы в наших страстях. Все на эмоциях. Слушайте, ну мы с возрастом должны понимать, что надо как-то справляться и делать выводы.
– А вы в страстях?
– Конечно! Я прекрасно понимаю, что мы живем не в идеальной стране. Но сейчас для меня это все не политика, а гражданский и нравственный выбор, как мне это представляется. А эта однобокая игра в пацифизм, в такую, знаете, доброту вселенскую... Если бы я слышал от этих людей какие-то высказывания по отношению к чудовищным вещам, которые происходят не по нашей вине... Каждый здесь смотрит внутрь себя – видимо, так. А кто-то, может, и не смотрит: вышел на Лысую гору и толкает свои телеги. Мы же люди такие: у нас и тщеславие есть, и зависимость от разного рода обстоятельств. Я не очень-то верю, что многие из уехавших сидят на каких-то грантах, и для меня их выбор странен. Очень странен.
«Путин – демократ и либерал»
– Вы с группой «Сплин» не очень близки, наверное? Они из питерской тусовки...
– Мы знакомы, но давно не общались с Сашей (Васильевым, лидером «Сплина». – Авт.).
– Саша вышел на воронежском фестивале «Чернозем», сказал, что надеется собраться на одной сцене с «Машиной времени», «Аквариумом», Tequilajazzz – и после этого «Сплин» не может сыграть ни одного концерта в России.
– Если после того, что вы говорите, то я считаю – это неправильно. Он ничего не сказал криминального. Но я не изучал ситуацию. Про Tequilajazzz я знаю только то, что Женя (Федоров, лидер этой группы. – Авт.) уехал, а что он говорит, не в курсе. Но для меня просто парадокс, когда человек, поющий на русском языке, уезжает куда-то. Люди, для которых мы играем, в основном здесь.
– Но если им не дают играть?!
– Вначале уезжали не поэтому, а потому, что типа возмущены: «Мы агрессоры, и я уезжаю, ну вас всех к едрене фене». Я за то, чтобы все играли. Но любое государство начинает себя защищать. Посмотрите, что там: вы сперли из церкви элгэбэтэшный флаг и сожгли его, а вам дали 16 лет. Государство так себя защищает, потому что это их ценностная система координат. Видимо, и наше стало себя защищать. А на остальное надо подавать в суд: я думаю, что еще работают какие-то моменты...
– Моменты-то вряд ли работают...
– Если б моменты не работали, вас бы сейчас здесь не было. Почему вы-то здесь? Вы же ведете разговор в направлении того, с чем вы не согласны...
– Я задаю вопросы.
– Да, и вы это делаете в рамках закона, в этом и есть смысл оппозиции. Но уезжать сейчас нельзя: наше единство – сейчас это очень важно. Надо объединяться, наступив на свое эго, думать о более важных вещах. Вот Владимир Владимирович Путин... Вы же, наверное, тоже думаете: ну вот он то, сё... А уйдет он – вы уверены, что не придет человек, который вообще все завинтит к чертовой матери?
– Конечно, не уверен.
– Все что хочешь может быть. Так я считаю, что в нашем верховном настолько демократия и либерализм сочетаются! Почему сейчас уже заговорили об Иосифе Виссарионовиче? Многие возмущены. Если родину раздербанят, не будет ничего русского – ни культуры, ни языка. Когда ты с той стороны, ты четко вписываешься в трафарет тех ребят. У тебя задача вроде бы сделать родину лучше, а им надо ее к чертовой матери закрыть. Вчера послушал умного человека, экономиста: оказывается, в 2032 году сами американцы пророчат конец доллару. Вот и думайте: им надо сейчас слишком много всего сожрать, чтобы прокрутить вот эти свои цифровые задолженности перед всем миром. Я сейчас говорю на какие-то экономические темы, не надо мне об этом говорить, потому что я дурак же в этом смысле. В общем, надо думать о чем-то большем, а не по мелочам...
– Я вспомнил песню того же «Сплина» «Передайте это Гарри Поттеру...»: «Вчера шел король, весь крутой и гордый. И мальчик сказал: «А король-то голый!» Мальчику тут же с ноги проломили голову. И пришили ему статью» – и ваш ответный ремейк на нее. Получается, политический дискурс был уже тогда и раскол в рок-сообществе давно назревал?
– Это не раскол. Это его взгляд на жизнь. Он видит зло только на 1/6 части земного шара. А я не верю в то, что мы – родина тех темных сил, о которых поет Саша. Ну это глупо. Я слышал и ремейк Макара на эту песню. Они все космополиты. Я об этом тогда и писал: есть люди мира, а есть как бы люди мира, но надо еще нагадить тому, кто тебя родил и вырастил из тебя космополита – для меня вот это странно. Ну хочешь ты жить в другой стране, да живи, Господи, радуйся, кайфуй. Нет, начинается... А в сегодняшней ситуации это вообще не комильфо. Мы же понимаем, что дело-то не в Украине? Мы это давно понимаем.
*Власти РФ считают иноагентом