Как Сергей Шойгу попал в большую политику и стал министром обороны

Сергей Шойгу занимает пост министра обороны уже десять лет, а в российской политике и вовсе является одним из самых главных долгожителей.

Сергей Шойгу уроженец республики Тыва – бывшей китайской провинции. Она в 1914 году перешла под протекторат Российской Империи как Урянхайский край после Синьхайской революции в Китае. После революционных событий 1917 года был принят Договор о самоопределении Тувы, а в 1921 – создана независимая Народная Республика Танну-Тува. К Советскому Союзу Тува была присоединена только в 1944 году.

Главой нового субъекта остался Салчак Тока, который продолжил руководить регионом уже в составе СССР до самой своей смерти в 1973 году. Одним из ближайших соратников Токи был Кужугет Шойгу – отец нынешнего министра обороны.

Его политическая карьера была не менее блистательной, чем потом будет у сына. В правительстве Тувы и местном отделении КПСС он занимал высокие должности: секретаря Тувинского обкома Коммунистической партии Советского Союза и первого заместителя председателя Совета министров Тувинской АССР. В какой-то момент времени Кужугет Шойгу знакомится с первым секретарем Свердловского обкома КПСС Борисом Ельциным и между двумя аппаратчиками завязывается многолетняя дружба, которая станет судьбоносной для будущего министра обороны.

В 1972 Сергей Шойгу поступил в Красноярский политехнический институт, который в 1977 году окончил по специальности инженер-строитель. И изначально ничто не предвещало головокружительной политической карьеры. До 1988 года он работает мастером треста, главным инженером, управляющим трестом и так далее. Хотя вполне возможно, это лишь советское правило хорошего тона – перед тем, как идти в политику поработать какое-то время на производстве.

В 1988 году Сергей Кужугетович становится вторым секретарем Абаканского городского комитета КПСС, а в 1989-м инструктором Красноярского крайкома, в состав которого тогда ходила Тува. Скорей всего, рано или поздно сын влиятельного местного аппаратчика стал бы каким-нибудь первым секретарем Тувинского обкома, но в 1990 году друг отца Борис Ельцин приглашает Сергея в Москву.

А дальше – стремительный путь к политическому олимпу страны: Государственный комитет РСФСР по архитектуре и строительству, заместитель главы временной администрации на территории Северной Осетии и Ингушетии, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, заместитель председателя Правительства РФ, партия «Единство», губернатор Московской области, министр обороны и один из наиболее вероятных преемников Владимира Путина на посту президента России.

При этом Сергей Шойгу никогда не служил в армии. Звание лейтенанта он получил на военной кафедре Красноярского политеха. Однако уже в 1993 году он становится генерал-майором в нарушении всех регламентом и уставов, а в 1995-м – генерал-полковником. А в 2003-м, еще находясь на должности главы МЧС он получает звание генерал армии, которое сохраняется у него до сих пор. И все благодаря дружбе между Борисом Ельциным и Кужугетом Шойгу, потому что никто кроме президента России не мог обеспечить молодому политику, только переехавшему в Москву такой стремительный взлет.

Причем немаловажную роль сыграло именно тувинское происхождения Сергея. Первый президент России, приглашая сына своего друга в Москву, руководствовался принципами позднесоветской политической системы, из которой сам и вышел, а именно тем, что в партийной номенклатуре должен быть определенный процент представителей национальных меньшинств. И будь у Ельцина хороший друг бурят или чукча, за пределами Тувы Сергей Кужугетович вряд ли нашел себе должность.