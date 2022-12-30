Россия: между любовью и психопатией. Как «Собеседник» встречал первый год без СССР

Однако массовое сознание несут конкретные люди, а они-то разные и очень сложные. Демонстрируя только набор антитоталитаристских качеств, рискуешь оказаться близко к обочине – рядом с хорошими, уважаемыми, но несколько однозначными, теперь выясняется, людьми. Типа Э. Шеварднадзе или А. Яковлева. По слухам, у Б. Ельцина был похожий период, когда, порвав с системой, он готов был вернуться домой, в Свердловск, к своей однозначности. И близким к нему людям стоило немалого труда поколебать его в этом решении. Он ведь был первым отступником из высшего эшелона власти – и массовое сознание просто не могло отпустить его. Так он и стал Революционером. Но он ещё должен был стать и неоднозначным, как того требовало массовое сознание.

Ненавидя тоталитаризм, мы ещё слишком недалеко ушли от него. Согласно непопулярному ныне В. И. Ульянову (Ленину), декабристы стали возможны потому, что им предшествовали «три поколения непоро-тых дворян». Куда нам до этого... Значит, тоталитаризм внутри ещё сидит и властно требует, чтобы лидер был не слишком.... антитоталитарным. Чтобы он был именно Ельциным – а не, скажем, Яковлевым или Шеварднадзе. Не Новодворской.

Ельцин описывает своё детство, а затем и юность в достаточно радужных тонах. Из этих рассказов видно, что формировался он как здоровая мужская личность. На идейно-политическом же уровне столь чёткая самооценка отсутствует.’ Показательны его сравнительно недавние рассуждения о Ленине: мол, с ним «надо разобраться», но одновременно «он гений», и из Мавзолея выносить его не стоит. Ельцин отражает все мучительные сомнения нашего массового сознания.

В чем ещё нуждается наше «женское начало»? Прежде всего в сильной руке. Эта тяга к «мужику», «хозяину», к «порядку» сидит в каждом из нас. Демонстрирует ли Ельцин «сильную руку»? Уж во всяком случае, пытается. И стоны бывших партийных функционеров, вышибленных из своих кресел, свидетельствуют об этом.

«Женское начало» требует от нас терпения и послушания. Использует ли это Ельцин? Об этом можно поинтересоваться, например, у автономных республик – у той же Чечни, скажем. Он пытается навязать угодное нам послушание, не считаясь с тем, что оно уже не везде так уж «угодно» – особенно там, где национальное сознание «мужское».

Помимо этого, в такой переходный этап мы нуждаемся в новых порциях старого «горючего», на котором работал мотор былого энтузиазма – в новых обещаниях, в светлой перспективе. Даёт ли Ельцин такие обещания? Безусловно. И знаменитые то «400», то «500», а то в итоге чуть ли не три августовских дня, необходимые для «великой капиталистической революции» в России, свидетельствуют об этом. То, что обещания не сбываются,— не так важно до поры, пока есть доверчивая «женская любовь». На смену несбывшимся придут новые обещания. ‘

Женская психология падка на внешнюю символику. «Мы наш, мы новый мир» если не построили в реальности, то уж на бумаге, в названиях, всю Россию однажды перепахали. Что делает Ельцин, возрождая тот же трёхцветный российский флаг? Да то же самое с точностью до наоборот: если не восстановим капитализм в России реально, то чтобы хоть на карте, на словах и символах все было по-прежнему.

Наконец, «женское» сознание нуждается во внимании и хотя бы эпизодических благостях со стороны «мужчины» – даже не столько в реальных, сколько в символических. И здесь Ельцин не обманывает массовых ожиданий: вот вам и повышение пенсий, и зарплат, и стипендий... Хотя что купишь на эти новые уже не «горбачевки», а «ельцинки»? Совершенно неясно, за счёт чего или кого идут эти благости, но для «женского» массового сознания это не имеет значения – все же, мол, проявил внимание...

Никсон сказал однажды, что Ельцину свойствен «животный магнетизм». Если думать об этих словах буквально, то все правдоподобно: внешняя фактура, стать, рост, голос впечатляют. Особенно сильно это смотрелось, когда президент взбирался на танк – эти кадры, многократно повторенные, заворожили весь мир.

Подчеркнём, что политический магнетизм Ельцина тоже порождён массовым сознанием и перенесён на Ельцина, приписан, а кое-где и присочинён ему. Миллионы голосовавших за него людей сделали Ельцина – ЕЛЬЦИНЫМ. Совпало, сошлось, как в пасьянсе. В полной ли мере соответствует такой лидер некоему абстрактному идеалу политика – не так важно. Главное – он демонстрирует именно то, что хотят видеть люди. То, что им так нужно сегодня. Заслуги же Бориса Николаевича, во-первых, в том, что он есть такой, какой он есть. Во-вторых, он не просто уловил возникшее совпадение, но и углубляет, развивает его. Может быть, он ещё станет идеальным «мужем» для России и неплохим отцом для уже зачатой свободы.