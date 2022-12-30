Неверной дорогой шли, товарищи. К 100-летию образования СССР
Дискуссия между историком Николаем Сванидзе и депутатом Госдумы от КПРФ Николаем Харитоновым
30 декабря 2022 года исполняется ровно 100 лет со дня основания СССР. Он объединял в себе 15 социалистических республик: Российская, Украинская, Белорусская, Узбекская, Казахская, Грузинская, Азербайджанская, Литовская, Молдавская, Латвийская, Киргизская, Таджикская, Армянская, Туркменская и Эстонская.
На момент распада в 1991 году СССР занимал почти 1/6 часть обитаемой суши Земли с населением 293 млн человек, а также 2-е место в мире по уровню промышленного производства – 16,5% мирового объёма и 7-е место в мире по уровню национального дохода (3,4%). Владимир Путин назвал крах Советского Союза «крупнейшей геополитической катастрофой XX века».
Что ж, утверждение дискутируемое.
Основание СССР было попыткой создать федерацию свободных народов или попыткой подчинения народов и территорий под «твёрдой рукой» Москвы?
Николай Сванидзе, историк, журналист, общественный деятель:
– Сначала это было и тем, и другим вместе. Но затем перешло в попытку воссоздания Российской империи. Идея первоначально была интернациональная – свободное объединение всех наций и народов. Конечно, в представлении об этом советской власти, а затем Коммунистической партии.
Николай Харитонов, председатель комитета Госдумы, член КПРФ:
– СССР собрал воедино раздробленную Россию, страну, которая разваливалась на глазах. Россия безграмотная и лапотная, по сути дела, она могла попасть и в колониальный режим. Сталин, Ленин создали мощное государство, сильную Российскую империю на основах Советского Союза. Собрали воедино свободные народы, учитывая их национальные особенности, язык и культуру. На каждой территории аккумулировали трудовые ресурсы: растили фрукты в Армении, хлопок в Узбекистане. В Новосибирскую область к осени привозили арбузы и дыни, их всегда так ждали!
То, что происходит сейчас, можно назвать попыткой реставрации СССР (в территориальном, или в идеологическом, или в эмоционально-ностальгическом аспекте)?
Николай Сванидзе:
– Происходящее сейчас – это, с одной стороны, попытка воссоздать СССР, а с другой – попытка воссоздания Российской империи. Потому что у Путина нет желания воссоздавать именно СССР. Он заинтересован в создании структуры для сохранения его власти. ВВП берет то, что ему нравится, из практики Российской империи и из практики СССР. Пионерскую организацию из периода СССР и уроки православия в школах из времён империи. То есть он пытается создать некий гибрид из двух исторических эпох.
Николай Харитонов:
– Неплохо сегодня хотя бы восстановить взаимовыгодное сотрудничество, торгово-экономические отношения, которые были во времена СССР. Хотелось бы хотя бы на экономической основе воссоздать те отношения.
Возможно ли объединить постсоветские территории не через силу, а добровольно, примерно так, как это получилось в ЕС?
Николай Сванидзе:
– Нет, конечно! Руководству постсоветских территорий это зачем? Они все уже достаточно хлебнули, и никто не хочет быть «младшим братом». Они теперь стали элитой своих независимых государств. Зачем, скажем, министру иностранных дел независимого государства превращаться в какую-то шестёрку и носить коробку конфет секретарше главного министра?! Кому это нужно? Он прекрасно общается с госсекретарём США один на один, и ему это нравится. И всем лидерам независимых государств тоже не хочется быть ни у кого в подчинении. Никакое объединение больше невозможно. Оно ушло в прошлое, как Римская империя. Её больше нет. И об этом красноречиво говорит не столь давнее выступление Эмомали Рахмона. Что у Рахмона на языке, то у других на уме. Даже у Лукашенко: Батьку в очередной раз не удалось склонить ни к какому объединению! Что уж про других говорить...
Николай Харитонов:
– Если объединять на условиях Европейского союза, то, безусловно, должно быть желание. Но сегодня есть руководители территорий, которых просто раздирает национализм. У каждого республиканского объединения должен сработать инстинкт самосохранения. Несколько месяцев назад на наших глазах Казахстан горел синим огнём. А в ситуации с Украиной огонь тлел давно, тем более что Соединённые Штаты оказывали сильное влияние. В 1998 году я ещё договаривался с украинским парламентом, в «парламентский» футбол играли в Киеве, но отношения уже были те, да не те... Потом мы на каком-то этапе недосмотрели. Но ведь у нас были ещё добрые отношения и с политическими партиями какое-то время. В 2005, 2006 годах народ понимал опасность национализма, но время идёт, и вот уже стали поднимать на щит Бандеру.
Я был участником подписания Союзного договора: Лукашенко, Ельцин. Потом был приём, я беру салфеточки со стола, подхожу к Борису Николаевичу: «На самом деле вы за Союз?» – «Да!» Распишитесь. Патриарх Алексий тоже был, тоже расписался, Виктор Степанович Черномырдин, Лукашенко. Дело было в 1997 году, в апреле. Салфетки до сих пор у меня в кабинете в шкафу на работе хранятся.
СССР: интересные факты
Поначалу в Союзе в ходу были золотые монеты, а не только бумажные деньги. Советские золотые червонцы начали чеканить в 1923 году, чтобы подкрепить одновременный выпуск бумажных денег. Когда курс бумажных денег стабилизировался, чеканка золотых монет прекратилась.
СССР помнят как 15 республик, ровно столько же надписей на языках его народов «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» было на его гербе. Однако были времена, когда число республик было меньше или больше, оно колебалось от 4 до 16. Фонтан «Дружба народов» на ВДНХ состоит из 16 фигур девушек: 16-я – Карело-Финская ССР – была преобразована в автономию в составе России в 1956 году. Закавказская СФСР в 1936 году была разделена на Азербайджан, Армению и Грузию.
В первые годы советской власти ныне российский город Оренбург был столицей Киргизского края, затем Киргизской АССР в составе России.
СССР просуществовал почти 69 лет, и за это время в стране сменилось три Конституции. Они принимались в 1924, 1936 и 1977 годах и заметно отличались друг от друга.