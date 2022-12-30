Неверной дорогой шли, товарищи. К 100-летию образования СССР

– СССР собрал воедино раздробленную Россию, страну, которая разваливалась на глазах. Россия безграмотная и лапотная, по сути дела, она могла попасть и в колониальный режим. Сталин, Ленин создали мощное государство, сильную Российскую империю на основах Советского Союза. Собрали воедино свободные народы, учитывая их национальные особенности, язык и культуру. На каждой территории аккумулировали трудовые ресурсы: растили фрукты в Армении, хлопок в Узбекистане. В Новосибирскую область к осени привозили арбузы и дыни, их всегда так ждали!

То, что происходит сейчас, можно назвать попыткой реставрации СССР (в территориальном, или в идеологическом, или в эмоционально-ностальгическом аспекте)?

Николай Сванидзе:

– Происходящее сейчас – это, с одной стороны, попытка воссоздать СССР, а с другой – попытка воссоздания Российской империи. Потому что у Путина нет желания воссоздавать именно СССР. Он заинтересован в создании структуры для сохранения его власти. ВВП берет то, что ему нравится, из практики Российской империи и из практики СССР. Пионерскую организацию из периода СССР и уроки православия в школах из времён империи. То есть он пытается создать некий гибрид из двух исторических эпох.

Николай Харитонов:

– Неплохо сегодня хотя бы восстановить взаимовыгодное сотрудничество, торгово-экономические отношения, которые были во времена СССР. Хотелось бы хотя бы на экономической основе воссоздать те отношения.

Возможно ли объединить постсоветские территории не через силу, а добровольно, примерно так, как это получилось в ЕС?

Николай Сванидзе:

– Нет, конечно! Руководству постсоветских территорий это зачем? Они все уже достаточно хлебнули, и никто не хочет быть «младшим братом». Они теперь стали элитой своих независимых государств. Зачем, скажем, министру иностранных дел независимого государства превращаться в какую-то шестёрку и носить коробку конфет секретарше главного министра?! Кому это нужно? Он прекрасно общается с госсекретарём США один на один, и ему это нравится. И всем лидерам независимых государств тоже не хочется быть ни у кого в подчинении. Никакое объединение больше невозможно. Оно ушло в прошлое, как Римская империя. Её больше нет. И об этом красноречиво говорит не столь давнее выступление Эмомали Рахмона. Что у Рахмона на языке, то у других на уме. Даже у Лукашенко: Батьку в очередной раз не удалось склонить ни к какому объединению! Что уж про других говорить...

Николай Харитонов:

– Если объединять на условиях Европейского союза, то, безусловно, должно быть желание. Но сегодня есть руководители территорий, которых просто раздирает национализм. У каждого республиканского объединения должен сработать инстинкт самосохранения. Несколько месяцев назад на наших глазах Казахстан горел синим огнём. А в ситуации с Украиной огонь тлел давно, тем более что Соединённые Штаты оказывали сильное влияние. В 1998 году я ещё договаривался с украинским парламентом, в «парламентский» футбол играли в Киеве, но отношения уже были те, да не те... Потом мы на каком-то этапе недосмотрели. Но ведь у нас были ещё добрые отношения и с политическими партиями какое-то время. В 2005, 2006 годах народ понимал опасность национализма, но время идёт, и вот уже стали поднимать на щит Бандеру.

Я был участником подписания Союзного договора: Лукашенко, Ельцин. Потом был приём, я беру салфеточки со стола, подхожу к Борису Николаевичу: «На самом деле вы за Союз?» – «Да!» Распишитесь. Патриарх Алексий тоже был, тоже расписался, Виктор Степанович Черномырдин, Лукашенко. Дело было в 1997 году, в апреле. Салфетки до сих пор у меня в кабинете в шкафу на работе хранятся.