Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 8:23

«Соловьев, не расстраивайся, теперь будем плечом к плечу Родину любить»: в сети иронично поддержали телеведущего, потерявшего две виллы на озере Комо

Россияне считают, что Владимир Соловьев и Алишер Усманов, чью виллу также арестовали в Италии, теперь стали ближе к народу

Газета «La Repubblica» сообщила, что в Италии арестована недвижимость бизнесмена Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьева.

«Финансовая гвардия Италии арестовала недвижимость Алишера Усманова и Владимира Соловьева. Они попали в санкционные списки Евросоюза в связи с событиями на Украине», - пишет итальянское издание.

По данным «La Repubblica», под арест попали «две виллы Соловьева на озере Комо и вилла Усманова на Сардинии». Ранее Усманов и Соловьев, в числе других представителей российского бизнеса и политики, попали в расширенный санкционный список Евросоюза. Санкции ведены из-за спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, о которой Владимир Путин объявил 24 февраля. Телеведущий Владимир Соловьев тогда заявил, что спокойно относится к введению против него санкций.

В соцсетях отнеслись к новости неоднозначно. Но достаточно и тех, кто поддержал Соловьева и Усманова.

«А зачем они им во вражеской Европе?» - уточнил читатель.

«Теперь стали ближе к народу. Теперь их и пожалеть даже можно», - сделал вывод россиян. 

«Надо срочно арестовать виллы зарубежных олигархов на нашей территории. Где искать, кто знает?» - призвал москвич.

«Володя, Алишер, не расстраивайтесь! Зато теперь будет вместе, плечом к плечу Родину любить», - отметил пенсионер.

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 3 дня назад

Андрей Макаревич: «У России сейчас три варианта»

Политика 4 часа назад

Турция не будет вводить санкции против России

Общество 5 часов назад

Хлеб могут начать продавать без упаковки ради экономии

Политика 5 часов назад

Роскомнадзор заблокировал издания «Троицкий вариант» и «Кузпресс»

Общество 6 часов назад

Как будут работать Visa и MasterCard, самолет с россиянами застрял в Египте, в РФ разрешили ввоз белорусского молока и других продуктов. Главное к 6 марта

Общество 8 часов назад

«Главное, чтобы в магазинах драк за еду не было»: в сети обсуждают ограничение продажи некоторых товаров в одни руки

Общество 17 часов назад

В храмах Москвы ослабят антиковидные ограничения

Общество 18 часов назад

Беженцев из Украины ждут на работу в «Почте России»

Политика 19 часов назад

Авиакомпании Nordwind, PegasFly и «Победа» приостановят зарубежные рейсы с 7 марта

Общество 19 часов назад

Неизвестная история. Седьмая симфония Шостаковича: спустя 80 лет после премьеры легендарного музыкального произведения историки всё ещё открывают новые факты

Общество 21 час назад

«Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» ограничили продажу круп, сахара и растительного масла

Политика 22 часа назад

Володин надеется вернуть офшорные деньги олигархов с помощью закона об амнистии капиталов

Политика 23 часа назад

Путин заявил, что расценит попытку закрытия неба над Украиной как участие в вооружённом конфликте

Общество 23 часа назад

Опрос: Мировые бренды уходят. Чего вам будет не хватать больше?

Общество 23 часа назад

Обращение к читателям

Политика 1 день назад

Путин заявил, что к спецоперации в Украине не привлекают срочников и тех, кого призывают на сборы

Общество 1 день назад

«Аэрофлот» с 8 марта отменил все международные рейсы из-за угрозы ареста самолетов

Общество 1 день назад

«Все про него забыли!» Могила Александра Абдулова начала разрушаться

Политика 1 день назад

Лавров прокомментировал претензии Владимира Зеленского к НАТО

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика