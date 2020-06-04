«Соловьев, не расстраивайся, теперь будем плечом к плечу Родину любить»: в сети иронично поддержали телеведущего, потерявшего две виллы на озере Комо

Газета «La Repubblica» сообщила, что в Италии арестована недвижимость бизнесмена Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьева.

«Финансовая гвардия Италии арестовала недвижимость Алишера Усманова и Владимира Соловьева. Они попали в санкционные списки Евросоюза в связи с событиями на Украине», - пишет итальянское издание.

По данным «La Repubblica», под арест попали «две виллы Соловьева на озере Комо и вилла Усманова на Сардинии». Ранее Усманов и Соловьев, в числе других представителей российского бизнеса и политики, попали в расширенный санкционный список Евросоюза. Санкции ведены из-за спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, о которой Владимир Путин объявил 24 февраля. Телеведущий Владимир Соловьев тогда заявил, что спокойно относится к введению против него санкций.

В соцсетях отнеслись к новости неоднозначно. Но достаточно и тех, кто поддержал Соловьева и Усманова.

«А зачем они им во вражеской Европе?» - уточнил читатель.

«Теперь стали ближе к народу. Теперь их и пожалеть даже можно», - сделал вывод россиян.

«Надо срочно арестовать виллы зарубежных олигархов на нашей территории. Где искать, кто знает?» - призвал москвич.

«Володя, Алишер, не расстраивайтесь! Зато теперь будет вместе, плечом к плечу Родину любить», - отметил пенсионер.