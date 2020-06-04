«Соловьев, не расстраивайся, теперь будем плечом к плечу Родину любить»: в сети иронично поддержали телеведущего, потерявшего две виллы на озере Комо
Россияне считают, что Владимир Соловьев и Алишер Усманов, чью виллу также арестовали в Италии, теперь стали ближе к народу
Газета «La Repubblica» сообщила, что в Италии арестована недвижимость бизнесмена Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьева.
«Финансовая гвардия Италии арестовала недвижимость Алишера Усманова и Владимира Соловьева. Они попали в санкционные списки Евросоюза в связи с событиями на Украине», - пишет итальянское издание.
По данным «La Repubblica», под арест попали «две виллы Соловьева на озере Комо и вилла Усманова на Сардинии». Ранее Усманов и Соловьев, в числе других представителей российского бизнеса и политики, попали в расширенный санкционный список Евросоюза. Санкции ведены из-за спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, о которой Владимир Путин объявил 24 февраля. Телеведущий Владимир Соловьев тогда заявил, что спокойно относится к введению против него санкций.
В соцсетях отнеслись к новости неоднозначно. Но достаточно и тех, кто поддержал Соловьева и Усманова.
«А зачем они им во вражеской Европе?» - уточнил читатель.
«Теперь стали ближе к народу. Теперь их и пожалеть даже можно», - сделал вывод россиян.
«Надо срочно арестовать виллы зарубежных олигархов на нашей территории. Где искать, кто знает?» - призвал москвич.
«Володя, Алишер, не расстраивайтесь! Зато теперь будет вместе, плечом к плечу Родину любить», - отметил пенсионер.