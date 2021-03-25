Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 11:11

Роскомнадзор заблокировал издания «Троицкий вариант» и «Кузпресс»

Известное научное издание заблокировали за антивоенные призывы ученых, а кемеровское СМИ – за удаленную колонку главреда

Фото: логотип "Троицкого варианта"

Сайт научной газеты «Троицкий вариант» заблокирован на территории России из-за публикации антивоенного письма от имени более 7,5 тысячи ученых и научных журналистов. Решение о блокировке принял Роскомнадзор на основании требования Генеральной прокуратуры.

«Собеседнику» не удалось открыть сайт издания без VPN. При этом редакция пока продолжает работать в социальных сетях.

Также регулятор принял решение о блокировке сайта кемеровского издания «Кузпресс».

Напомним, что сегодня стало известно о блокировке «Псковской губернии» и приостановке работы в России издания «Радио Свободы» (признано в РФ «иностранным агентом»).

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 3 дня назад

Андрей Макаревич: «У России сейчас три варианта»

Политика 4 часа назад

Турция не будет вводить санкции против России

Общество 5 часов назад

Хлеб могут начать продавать без упаковки ради экономии

Общество 6 часов назад

Как будут работать Visa и MasterCard, самолет с россиянами застрял в Египте, в РФ разрешили ввоз белорусского молока и других продуктов. Главное к 6 марта

Общество 8 часов назад

«Главное, чтобы в магазинах драк за еду не было»: в сети обсуждают ограничение продажи некоторых товаров в одни руки

Политика 8 часов назад

«Соловьев, не расстраивайся, теперь будем плечом к плечу Родину любить»: в сети иронично поддержали телеведущего, потерявшего две виллы на озере Комо

Общество 17 часов назад

В храмах Москвы ослабят антиковидные ограничения

Общество 17 часов назад

Беженцев из Украины ждут на работу в «Почте России»

Политика 19 часов назад

Авиакомпании Nordwind, PegasFly и «Победа» приостановят зарубежные рейсы с 7 марта

Общество 19 часов назад

Неизвестная история. Седьмая симфония Шостаковича: спустя 80 лет после премьеры легендарного музыкального произведения историки всё ещё открывают новые факты

Общество 21 час назад

«Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» ограничили продажу круп, сахара и растительного масла

Политика 22 часа назад

Володин надеется вернуть офшорные деньги олигархов с помощью закона об амнистии капиталов

Политика 23 часа назад

Путин заявил, что расценит попытку закрытия неба над Украиной как участие в вооружённом конфликте

Общество 23 часа назад

Опрос: Мировые бренды уходят. Чего вам будет не хватать больше?

Общество 23 часа назад

Обращение к читателям

Политика 1 день назад

Путин заявил, что к спецоперации в Украине не привлекают срочников и тех, кого призывают на сборы

Общество 1 день назад

«Аэрофлот» с 8 марта отменил все международные рейсы из-за угрозы ареста самолетов

Общество 1 день назад

«Все про него забыли!» Могила Александра Абдулова начала разрушаться

Политика 1 день назад

Лавров прокомментировал претензии Владимира Зеленского к НАТО

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика