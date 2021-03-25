Роскомнадзор заблокировал издания «Троицкий вариант» и «Кузпресс»

Сайт научной газеты «Троицкий вариант» заблокирован на территории России из-за публикации антивоенного письма от имени более 7,5 тысячи ученых и научных журналистов. Решение о блокировке принял Роскомнадзор на основании требования Генеральной прокуратуры.

«Собеседнику» не удалось открыть сайт издания без VPN. При этом редакция пока продолжает работать в социальных сетях.

Также регулятор принял решение о блокировке сайта кемеровского издания «Кузпресс».

Напомним, что сегодня стало известно о блокировке «Псковской губернии» и приостановке работы в России издания «Радио Свободы» (признано в РФ «иностранным агентом»).