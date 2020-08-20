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Вчера, в 18:35

Володин надеется вернуть офшорные деньги олигархов с помощью закона об амнистии капиталов

«Миф о неприкосновенности частной собственности, на которой базируется правовая система США и стран ЕС, разрушен», – заявил спикер Госдумы

Фото: Tg-канал В.Володина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале напомнил о высказываниях Владимира Путина из 2002 года, который предупреждал об опасности хранения денег сверхбогатых россиян в иностранных государствах.

«У нас есть все основания полагать о ужесточении использования средств в офшорных зонах. Я не говорю, что они завтра будут заморожены, но если решения подобного рода с разными вариациями будут приниматься, я прошу меня извинить за простоту выражений, замучаетесь пыль глотать, бегая по судам в попытках разморозить эти средства»

, – говорит Путин в прикрепленном видео 20-летней давности.

«Сегодня миф о неприкосновенности частной собственности, на которой базируется правовая система США и стран ЕС, разрушен: по национальному признаку изымаются собственность, счета в банках, присваиваются уже оплаченные товары. Тем, кто хорошо знает историю, это напоминает золотой век пиратства, колониальные времена. Одним словом, ничего нового, вместо незыблемости прав и свобод — только декорации. Именно это стало роковой ошибкой тех, кто поверил и отдал на хранение свое имущество и финансы этим странам»

, – написал Володин и отметил, что вчера Госдума приняла закон об амнистии капиталов:

«Это шанс, чтобы средства вернулись в Россию. Лучше им воспользоваться. И деньги будут целее, и на душе спокойнее»
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