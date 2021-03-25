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Турция не будет вводить санкции против России

Власти не хотят, чтобы пострадала экономика страны

Фото: pixabay

Турция не собирается вводить санкции против России, поскольку не хочет становиться стороной конфликта, цитирует официального представителя президента Турции Ибрагима Калына РИА Новости.

«На данный момент у нас нет плана санкций [против России]. Прежде всего, конечно, мы не хотим, чтобы нас выдвинули на позицию стороны в этой войне. Мы, конечно, не хотим, чтобы наша экономика пострадала от этого», – приводит слова Калына телеканал NTV.

– Они как ждали, так и ждут в этом году 7 миллионов российских туристов. Турция не откажется от такого лакомого куска, – сказал ранее «Собеседнику» генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

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