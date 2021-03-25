Турция не будет вводить санкции против России
Власти не хотят, чтобы пострадала экономика страны
Турция не собирается вводить санкции против России, поскольку не хочет становиться стороной конфликта, цитирует официального представителя президента Турции Ибрагима Калына РИА Новости.
«На данный момент у нас нет плана санкций [против России]. Прежде всего, конечно, мы не хотим, чтобы нас выдвинули на позицию стороны в этой войне. Мы, конечно, не хотим, чтобы наша экономика пострадала от этого», – приводит слова Калына телеканал NTV.
– Они как ждали, так и ждут в этом году 7 миллионов российских туристов. Турция не откажется от такого лакомого куска, – сказал ранее «Собеседнику» генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.