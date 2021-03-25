Путин заявил, что расценит попытку закрытия неба над Украиной как участие в вооружённом конфликте
Заявление прозвучало на встрече с женщинами-пилотами и стюардессами
Владимир Путин на встрече с женщинами-пилотами и стюардессами заявил, что будет рассматривать любую страну, которая закроет небо в полётной зоне над Украиной, участницей военного конфликта.
«Сейчас мы слышим, что нужно сделать бесполётную зону над территорией Украины. Сделать это невозможно на самой территории Украины. Можно только с территории каких-то соседних государств. Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооружённом конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих. Мы в эту же секунду будем рассматривать их как участников военных конфликтов. И уже все равно, какими членами они там являются. Членами, извините, каких организаций»
, – сказал Путин.