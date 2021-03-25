Путин заявил, что к спецоперации в Украине не привлекают срочников и тех, кого призывают на сборы

Владимир Путин на встрече с женщинами-пилотами и стюардессами сегодня прокомментировал ситуацию в связи со спецоперацией войск РФ в Украине.

Президент заверяет, что в спецоперации не принимают участие срочники, а также не планируется отправлять на боевые действия тех отслуживших, кто отправляется на военные сборы. Вместе с тем, как пишет ТАСС, Путин заверил, что войскам РФ не нужна и помощь добровольцев в спецоперации.

По словам Путина, сейчас уничтожена почти вся военная инфраструктура Украины. «Если бы Россия ограничила военную операцию только Донбассом, то украинские силы постоянно получали бы ресурсы», – цитирует агентство президента.

Введение военного положения на территории РФ тоже не планируется, поскольку эта мера необходима только при внешней агрессии.