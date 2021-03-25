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Вчера, в 15:15

Лавров прокомментировал претензии Владимира Зеленского к НАТО

Глава МИД РФ считает, что президент Украины не готов к дипломатии

Фото: стоп-кадр ВГТРК

Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал речь Владимира Зеленского о бездействии западных партнеров в связи с обстрелами Киева и других территорий страны. Президент Украины обвинил НАТО и лидеров стран в том, что они отказались оказать поддержку стране и не стали вводин режим закрытого неба над Украиной.

Лавров охарактеризовал это выступление как уход от дипломатического курса:

«Он немножко грубил своим кураторам, обвинял их в бездействии. У меня возникает вопрос, – если он так расстроился, что НАТО за него не вступилось, значит он все-таки надеется на урегулирование конфликта путём вовлечения НАТО во всю эту историю, а не путём переговоров? Будем надеяться, что такое настроение может поменяться. Он - человек настроения»

Против введения закрытого неба высказывались Виктория Нуланд, Борис Джонсон, генсек НАТО Йенс Столтенберг прямо заявлял, что альянс не планирует напрямую вмешиваться в военный конфликт, чтобы избежать прямого противостояния между РФ и НАТО.

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