Авиакомпании Nordwind, PegasFly и «Победа» приостановят зарубежные рейсы с 7 марта

Работающие в одном альянсе авиакомпании Nordwind и PegasFly приостанавливают с 7 марта все международные рейсы, сообщается на сайте авиакомпании. С 8 марта и до конца зимнего расписания полётов приостанавливает все зарубежные рейсы «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», говорится на сайте авиаперевозчика.

«Пассажиры международных рейсов с авиабилетами в одну сторону будут приниматься к перевозке до момента прекращения полётов. Пассажиры отменённых международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости авиабилета по месту его приобретения или перенести вылет на любой рейс, доступный в продаже», – говорится в сообщении Nordwind.

«Авиакомпания "Победа" делает всё возможное для оформления скорейшего возврата денег за билеты на отменённые рейсы. По приобретённым на сайте pobeda.aero билетам на отменённые рейсы будет выполнен полный возврат. Если билет оформлен в агентствах, за возвратом необходимо обратиться в соответствующее агентство. Начиная с 6 марта (00:00 МСК) прекращается допуск на международные рейсы клиентов, имеющих билеты в обе стороны полётов с обратным участком в РФ после 8 марта 2022 года», говорится в сообщении компании.

Евросоюз 26 февраля ввёл санкции, запрещающие поставки, продажу, лизинг, техобслуживание и страхование самолётов в России.