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В прошлую пятницу, в 12:54

В правительстве представили три варианта действий для зарубежных компаний в России

Фирмам дают возможность передать бизнес под временное управление и грозят уголовными сроками за полный уход

Фото: Global Look Press

Андрей Белоусов

Первый зампред правительства Андрей Белоусов заявил, что у иностранных компаний, которые вложились в бизнес на территории России сейчас есть три возможных опции. Среди них есть и вариант формального ухода с рынка с дальнейшей возможностью на возвращение.

«Мы проанализировали заявления властей иностранных государств и конкретных компаний, которые, осуществив огромные инвестиции в локализацию производств, не хотят покидать российский рынок, но сталкиваются сегодня с беспрецедентным политически мотивированным давлением собственных регуляторов», — приводит слова Белоусова пресс-служба правительства.

По его словам, компании, во-первых, могут остаться на российском рынке, выполняя в полном объеме все обязательства, в том числе перед сотрудниками. Во-вторых, передача иностранными фирмами своих долей в российских предприятиях под управление россиян с возможностью вернуться. И, в-третьих, полный уход с рынка, подразумевающий закрытие производств и увольнение сотрудников. 

В последнем случае правительство намерено рассматривать такие действия как «умышленное банкротство» (соответствующая статья содержится в Уголовном кодексе и предусматривает наказание до шести лет лишения свободы, — ред.): «В этом варианте мы будем вмешиваться через процедуру ускоренного банкротства, так как абсолютным приоритетом для нас является сохранение занятости и социальное благополучие наших граждан, чтобы добросовестные предприниматели могли обеспечить эффективное функционирование бизнеса», — уточняет первый вице-премьер и заместитель оперштаба правительства по противодействию санкциям.

Теги: #Санкции

Рубрика: Политика

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