Путин: Россия в конечном счете даже выиграет от прекращения сотрудничества с западными компаниями

Президент Владимир Путин в онлайн-формате посетил открытие парома «Маршал Рокоссовский» заявил, что выход зарубежных компаний выход из совместных с Россией проектов позитивно скажется на развитии производства в стране.

В качестве примера он привел этот самый паром, который, как пишет «Интерфакс», было создано в кооперации с другими странами, однако по чертежам российских конструкторских бюро и с применением российских технологий.

По словам российского лидера, западные компании от прекращения сотрудничества оказываются в проигрыше, а ущерб России заключается лишь в том, что ей «придется сдвинуть некоторые проекты чуть вправо, приобрести дополнительные компетенции»:

«Но мы все равно решим задачи, которые перед нами стоят и в конечном итоге даже выиграем от этого, потому что приобретем дополнительные компетенции», — заключил Путин.

Напомним, против России введены ряд санкций на поставку высокотехнологичных продуктов двойного назначения, аналоги многих из которых не производятся в России. Также ряд компаний полностью или частично прекращают сотрудничество со страной.