НАТО не допустит появления самолётов альянса в небе Украины и призывает Россию к дипломатии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции заявил, что в ближайшие два дня ситуация в Украине может серьёзно ухудшиться.

«Будет больше погибших, пострадавших, больше разрушений»

, – цитирует ТАСС генсека альянса. Столтенберг заявляет, что события на территории Украины – «худшая за десятилетия военная агрессия в Европе». Он призвал президента Владимира Путина «вывести все войска с Украины без условий и прибегнуть к настоящей дипломатии».

Также Столтенберг заявил, что в небе Украины не появятся самолёты альянса и альянс «не ищет войны с Россией». Также в НАТО поддерживают открытые каналы военной связи с Россией для избежания инцидентов и приветствуют усилия по созданию военных коридоров для вывода жителей и доставки гуманитарной помощи в Украину.

Идею закрытия неба над Украиной не одобрили и в МИДе Италии. Сегодня дипведомство Италии открыло горячую линию с Россией для эвакуацию гражданских лиц с территории военных действий.