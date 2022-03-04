Microsoft приостановил продажу всех услуг и продуктов в России

Компания Microsoft присоединилась к санкционной политике по отношению к российскому рынку из-за действий войск РФ на территории Украины. Об этом сообщает официальный сайт Microsoft.

«Кроме того, мы тесно координируем и работаем в тесном сотрудничестве с правительствами США, Европейского Союза и Соединённого Королевства, и мы останавливаем многие аспекты нашего бизнеса в России в соответствии с решениями правительства о санкциях»

, – говорится в заявлении компании. При этом в Microsoft отметили, что продолжают оказывать поддержку в обеспечении кибербезопасности Украины.

Ранее импорт в Россию приостановили AMD, Intel и Panasonic.