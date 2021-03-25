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Леонид Радзиховский: «Даже если Киев будет взят, всё не закончится»

Взлетевший рейтинг Путина, успех Зеленского и итоги первой недели военной спецоперации на Украине в интервью «Собеседнику» анализирует политолог Леонид Радзиховский

Леонид Радзиховский

– Вы ощутили на себе эффект сокрушительных санкций?

– Да, ощущаю. Я боюсь, что меня в тюрьму посадят – это совершенно очевидный эффект и результат этих самых санкций. Я не очень хорошо понимаю, что происходит на Украине, но кроме того, что для меня намного важнее – я не очень понимаю, что происходит в Москве. Я не знаю, за какое высказывание меня привлекут к уголовной ответственности. Дума сейчас принимает закон о том, что за распространение фейков про войну дают 15 лет тюрьмы – это приравнивается к государственной измене. Так вот, что есть фейк, в законе не сказано. Поэтому я стараюсь говорить так, чтобы меня в тюрьму не посадили.

– Что происходит сейчас на Украине, каков результат спецоперации?

– Если у российских властей был план стремительного подавления украинской армии, то очевидно этот план не получился. В Грузии, в 2008-м году всё было кончено за 4 дня. Сегодня прошло уже семь дней и, насколько мы знаем, из сообщений российских источников, ни один крупный город не взят. Говорить о молниеносной операции никак не приходится.

– Путин поставил на карту всё?

– Стратегические планы Путина я судить не могу, но о его PR-планах сказать можно. Путину абсолютно необходим крупный успех. Рейтинг доверия России Путину в самом начале этой операции взлетел выше 71% – согласно ВЦИОМу. Но без крупных, зримых, всем понятных успехов – взятия Киева или других крупных городов, его рейтинг упадет. Поэтому для Путина абсолютно необходима внешняя эффектная крупная победа. И он будет стремиться её достичь в ближайшие дни.

– Украина показала, что может успешно сопротивляется. Какие у неё перспективы?

– Если Россия не достигла поставленных целей, из этого логически следует, что сопротивление Украины достаточно эффективное. Официальная российская точка зрения - на Украине воюют нацисты, наркоманы, преступники, уголовники, психически больные личности, а бандой марионеток украинского правительства руководят американцы. Мне кажется, что наркоманы, нацисты, психически больные личности и уголовники действуют удивительно эффективно. Я вынужден констатировать, что эти наркоманы и нацисты оказывают довольно эффективное сопротивление российской армии, в которой люди здоровые, сильные, морально стойкие. И, тем не менее, борьба с "наркоманами" идет тяжело.

– Как выглядит Зеленский на мировой арене?

– Согласно официальной российской точке зрения, Зеленский – это американский агент, беспомощная марионетка в руках Байдена, который просто автоматически переводит команды с английского на украинский язык. Американцы отдают своей марионетке достаточно эффективные команды. Линия связи между кукловодами и марионеткой пока что срабатывает неплохо. По крайней мере, не хуже, чем линия связи между руководством генштаба и нашими де-на-ци-фи-ка-то-ра-ми. Я это слово выучил и теперь знаю, что наша армия – это денацификаторы.

– Спецоперация России на Украине может завершиться в ближайшее время?

– Не вижу никаких оснований считать, что это закончится в ближайшее время. Даже если Киев будет взят, что вполне вероятно, и, естественно, легко предположить, что правительство Зеленского уедет из Киева – коридоры есть, уедет, например, во Львов, сопротивление будет продолжено. Если к этому добавить, что идут поставки вооружения со всей Европы, а самое главное – моральный дух наркоманов, нацистов и психически больных личностей и уголовников не сломлен, сопротивление будет продолжаться. Никаких оснований считать, что после взятия Киева Зеленский подпишет акт о полной безоговорочной капитуляции, признает все российские требования и на этом война торжественно закончится, я не вижу.

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