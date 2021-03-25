Второй раунд переговоров России и Украины. Российская делегация ждет украинских представителей

Сегодня состоится вторая встреча российских и украинских делегаций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что 2 марта российская сторона будет ожидать украинских представителей во второй половине дня. Об этом сообщает «Звезда».

Песков обратил внимание, что в информационном пространстве много противоречивой информации о месте и времени проведения переговоров. Поэтому он уточнил:

«Там действительно есть определенный элемент противоречивой информации, но я вам скажу, какая часть не относится к противоречивой. Сегодня, во второй половине дня ближе к вечеру, наша делегация будет на месте ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор».

Точное место проведения встречи делегаций не называется в целях безопасности. Известно лишь то, что Россия и Украина встретятся на белорусско-польской границе.