Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 13:57

Второй раунд переговоров России и Украины. Российская делегация ждет украинских представителей

Дмитрий Песков озвучил информацию о дате и времени встречи

Фото: gazeta.ru

Сегодня состоится вторая встреча российских и украинских делегаций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что 2 марта российская сторона будет ожидать украинских представителей во второй половине дня. Об этом сообщает «Звезда».

Песков обратил внимание, что в информационном пространстве много противоречивой информации о месте и времени проведения переговоров. Поэтому он уточнил:

«Там действительно есть определенный элемент противоречивой информации, но я вам скажу, какая часть не относится к противоречивой. Сегодня, во второй половине дня ближе к вечеру, наша делегация будет на месте ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор».

Точное место проведения встречи делегаций не называется в целях безопасности. Известно лишь то, что Россия и Украина встретятся на белорусско-польской границе.

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Дмитрий Глуховский: «Мы оказались заложниками власти»

Общество 23 секунды назад

«Опять все на родственников будут оформлять»: в сети обсуждают закон, позволяющий ловить чиновников на коррупции

Политика 5 минут назад

«Не мешайте, президент в танчики играет»: в сети обсуждают ответные санкции Путина по отношению к Западу

Общество 19 минут назад

Ростуризм рассказал, куда россиянам ещё можно летать

Общество 1 час назад

«Люди сидят по подвалам, лечат сами себя». Жители Харькова рассказали об обстановке в городе

Политика 1 час назад

Сначала России закрыли небо, а потом и рот. Выступление Лаврова на заседании ООН прошло в пустом зале

Политика 2 часа назад

Байден обещает забрать яхты и коттеджи олигархов

Политика 3 часа назад

Военная операция на Украине. День седьмой. Онлайн (обновляется)

Общество 4 часа назад

Беглый преступник попросил вступиться за него Эльвиру Набиуллину

Общество 6 часов назад

«Цены выросли, а денег больше не стало»: В сети обсуждают высказывание Пескова о «гиперэмоциональной реакции потребителей»

Общество 6 часов назад

«Совсем перестали бояться врать!»: В сети смеются над опросом, который показал рост доверия власти на фоне «спецоперации» в Украине

Политика 13 часов назад

Apple Pay перестал работать в России

Политика 15 часов назад

Зеленский призвал прекратить обстрелы, чтобы начать полноценные переговоры с Москвой

Политика 16 часов назад

СКР усилил региональные управления для контроля за «несанкционированными акциями»

Политика 16 часов назад

В Киеве раздались взрывы в районе телебашни

Политика 17 часов назад

По требованию Генпрокуратуры заблокированы сайты «Эхо Москвы» и «Дождь»*

Общество 17 часов назад

Цена и фирма значения не имеют. Репортаж из магазина бытовой техники, который штурмуют россияне

Политика 17 часов назад

Лукашенко ответил на заявление Украины о возможном нанесении превентивного удара по Беларуси

Политика 18 часов назад

Коротко о текущей ситуации в России на Украине в мемах

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика