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Военная операция на Украине. День седьмой. Онлайн (обновляется)

Херсон взят, Байден грозит олигархам и Путину, ставки по вкладам растут, западные фирмы уходят из РФ, а Сбербанк – из Европы

Фото: УНИАН

Российские войска взяли Херсон, Агутин против войны, Сбербанк и ВТБ подняли ставки по депозитам до 21%, Байден грозит новыми санкциями и обещает забрать имущество российских олигархов, западные компании продолжают ограничивать свои продажи в России.

14:02. Нерезидентам из 43 стран, введших санкции, запретили вывод средств из РФ. Нерезиденты из остальных стран смогут выводить лишь $5 тысяч в месяц, следует из распоряжения ЦБ, на которое ссылается РБК.

13:42. Международная федерация плавания (FINA) отозвала почётный орден, вручённый Владимиру Путину в 2014 году.

13:38. Googlе Discover и Google News ввели ограничения на показ материалов государственного холдинга МИА «Россия Сегодня». В его состав входят РИА Новости, Russia Today и Sputnik. В агентстве назвали это «цензурой».

13:29. Акции Сбербанка на Лондонской фондовой бирже сейчас стоят один цент.

Фото: Лондонская фондовая биржа

13:17. Песков заявил, что российская делегация переговорщиков во главе с Мединским будет ждать украинскую сегодня к вечеру.

13:15. Стоимость доллара и евро обновила историческим максимум: сейчас они торгуются на Мосбирже по 110 и 122 рубля соответственно, пишет «КоммерсантЪ».

13:13. Цена на газ обновила исторический максимум: сейчас он стоить $2230 за тысячу кубометров.

12:47. «ВКонтакте» также заблокировала группу «Дождя» (объявлен «иностранным агентом»).

12:42. Компании Honda и Mazda приостанавливают поставки автомобилей в Россию, пишет РИА Новости со ссылкой на японские СМИ.

12:41. Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала группу «Эха Москвы» по требованию Генпрокуратуры.

12:38. Герман Греф заявил, что у Сбербанка сформирован запас прочности, позволяющий ему выполнять обязательства перед клиентами и партнерами, несмотря на санкции.

12:22. Цена на газ превысила 2000 долларов за тысячу кубометров. Это максимум с начала года.

12:19. Рогозин пригрозил отменить запуск британских спутников OneWeb, если до 21.30 пятницы Россия не получит гарантий, что британские их не используют в военных целях.

11:44. Минспорт готовит совместное со спортивными федерациями обращение в Спортивный арбитражный суд с целью оспорить запреты на участие в международных соревнованиях для российских представителей из разных видов спорта.

11:36. В МВД Польши сообщили, что в страну прибыли уже более 450 тысяч беженцев.

11:33. Глава Минздрава Белгородской области Андрей Иконников опроверг данные «Новой газеты» о том, что городская больница № 2 в Белгороде якобы начала принимать только раненых в Украине российских солдат.

«Это не соответствует действительности. Мы продолжаем работать в прежнем режиме, никаких изменений не произошло», — пояснил он.

11:25. Испанский премьер заявил о готовности поставить Украине наступательное оружие.

11:21. IBU и ITTF запретили россиянам и беларуссам участвовать во всех международных соревнованиях по настольному теннису и биатлону.

11:05. Канал «Эха Москвы» в «Яндекс.Дзен» также заблокирован.

11:03. Google отключил канал «Эха Москвы» в YouTube на территории Евросоюза, как связанный с Газпромом сразу после того как Роскомнадзор заблокировал радиостанцию в России:

«Это точно разные организации?» — иронизирует Алексей Венедиктов.

10:38. Также Россия захватила город Тростянец в Сумской области, сообщает глава региона Дмитрий Живицкий.

10:37. Минобороны РФ сообщает о полном взятии Херсона. Там также подтверждают намеренную атаку на аппаратную киевской телевышки.

10:36. Певец Леонид Агутин выступил против войны и призвал к переговорам.

10:35. Сбербанк и ВТБ повышают ставки по вкладам до 21%, передает «Интерфакс». 

10:32. IKEA не исключает уход из России, однако сообщает, что пока продолжает работу в стране.

10:31. Компании Nike и Apple остановили работу онлайн-магазинов в России.

10:30. Сбербанк уходит с европейского рынка.

10:27. 160 лауреатов Нобелевской премии подписали письмо против военной операции на Украине.

10:26. США закрывают своё авиапространство для российских самолетов.

10:25. Байден заверил в новом давлении на Россию и в готовности защищать союзников по НАТО.

10:24. Байден обещает забрать яхты и недвижимость российских олигархов.

«Мы объединяем силы с нашими европейскими союзниками, чтобы забрать ваши яхты, ваше элитное жилье, ваши частные самолеты. Мы идем за вашими нечестно нажитыми богатствами».
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