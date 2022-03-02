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В ходе «спецоперации» на Украине погибли 498 российских солдат – Минобороны

На сегодня российские военные уничтожили 1533 объекта военной инфраструктуры Украины

Фото: Google Look

– Погибли при исполнении воинского долга 498 военнослужащих РФ, – цитирует «Интефакс» официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

– Всего за время операции поражено 1533 объекта, среди них: 54 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 52 радиолокационная станция, – сказал он на брифинге в среду. – Кроме того, уничтожено 47 самолётов на земле и 13 самолётов в воздухе, 484 танка и других боевых бронированных машин, 63 реактивных системы залпового огня, 217 орудий полевой артиллерии и миномётов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники, 47 беспилотных летательных аппаратов.

По данным Минобороны РФ, в ходе российской «спецоперации» на Украине убиты 2870 украинских «военных и националистов», ранены около 3700 человек.

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