В Думе предлагают сажать на 15 лет за фейки об армии. На 10 лет, если автор не знал, что это фейк

Госдума планирует до 10 марта сразу в трех чтениях принять внесенный законопроект об уголовном преследовании за распространение фейковой информации о российских вооруженных силах, передает ТАСС со ссылкой на депутата-единоросса Василия Пискарева, возглавляющего временную комиссию по противодействию внешнему вмешательству.

Документ предусматривает серьезное ужесточение ответственности за подобные нарушения:

за изготовление и распространение предлагается оправлять в колонию на срок до 3 лет;

за то же в составе организованной группы или через интернет — от 5 до 10 лет;

за то же, если автор знает, что распространяемая информация ложная и она «получила опасные последствия» — до 15 лет;

Чтобы ускорить принятие этой меры, предложение вносится не как отдельный законопроект, а в виде поправок к законопроекту об уголовном наказании для россиян за исполнение иностранных санкций, который уже прошел первое чтений.

Уточняется, что ближайшие заседания, на которых документ может быть рассмотрен, пройдут 4, 9 и 10 марта.

Будет ли закон иметь обратную силу, не уточняется.