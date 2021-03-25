Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 17:26

В Думе предлагают сажать на 15 лет за фейки об армии. На 10 лет, если автор не знал, что это фейк

Предложение будет приниматься в ускоренном порядке сразу со второго чтения, которое может пройти в один день с третьим

Фото: АГН "Москва"

Госдума планирует до 10 марта сразу в трех чтениях принять внесенный законопроект об уголовном преследовании за распространение фейковой информации о российских вооруженных силах, передает ТАСС со ссылкой на депутата-единоросса Василия Пискарева, возглавляющего временную комиссию по противодействию внешнему вмешательству.

Документ предусматривает серьезное ужесточение ответственности за подобные нарушения:

  • за изготовление и распространение предлагается оправлять в колонию на срок до 3 лет;
  • за то же в составе организованной группы или через интернет — от 5 до 10 лет;
  • за то же, если автор знает, что распространяемая информация ложная и она «получила опасные последствия» — до 15 лет;

Чтобы ускорить принятие этой меры, предложение вносится не как отдельный законопроект, а в виде поправок к законопроекту об уголовном наказании для россиян за исполнение иностранных санкций, который уже прошел первое чтений.

Уточняется, что ближайшие заседания, на которых документ может быть рассмотрен, пройдут 4, 9 и 10 марта.

Будет ли закон иметь обратную силу, не уточняется.

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 2 дня назад

Дмитрий Глуховский: «Мы оказались заложниками власти»

Общество 21 минуту назад

«Северсталь» прекратила поставки в страны ЕС

Общество 1 час назад

Профессор Вяземский: «Терпеть это уже хватит»

Политика 1 час назад

Российскую нефть отказываются покупать, несмотря на серьёзные скидки

Общество 2 часа назад

Поддержка IT: налоговые преференции, отсрочка от армии и льготная ипотека

Политика 3 часа назад

«Давайте зашлем Медведева к французам, и они тоже начнут держаться без денег!»

Общество 3 часа назад

Павел Лунгин: «Любой художник пытается остановить кровопролитие, это старая традиция»

Общество 3 часа назад

«Опять все на родственников будут оформлять»: в сети обсуждают закон, позволяющий ловить чиновников на коррупции

Политика 3 часа назад

«Не мешайте, президент в танчики играет»: в сети обсуждают ответные санкции Путина по отношению к Западу

Политика 3 часа назад

Второй раунд переговоров России и Украины. Российская делегация ждет украинских представителей

Общество 3 часа назад

Ростуризм рассказал, куда россиянам ещё можно летать

Общество 4 часа назад

«Люди сидят по подвалам, лечат сами себя». Жители Харькова рассказали об обстановке в городе

Политика 5 часов назад

Сначала России закрыли небо, а потом и рот. Выступление Лаврова на заседании ООН прошло в пустом зале

Политика 5 часов назад

Байден обещает забрать яхты и коттеджи олигархов

Политика 6 часов назад

Военная операция на Украине. День седьмой. Онлайн (обновляется)

Общество 7 часов назад

Беглый преступник попросил вступиться за него Эльвиру Набиуллину

Общество 9 часов назад

«Цены выросли, а денег больше не стало»: В сети обсуждают высказывание Пескова о «гиперэмоциональной реакции потребителей»

Общество 9 часов назад

«Совсем перестали бояться врать!»: В сети смеются над опросом, который показал рост доверия власти на фоне «спецоперации» в Украине

Политика 17 часов назад

Apple Pay перестал работать в России

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика