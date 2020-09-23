Сначала России закрыли небо, а потом и рот. Выступление Лаврова на заседании ООН прошло в пустом зале
Представители США, Евросоюза, Великобритании, Канады и других стран продемонстрировали свою поддержку Украины
На заседании Совета ООН по правам человека более 100 дипломатов демонстративно покинули зал во время видеовыступления главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом сообщает издание «Голос Америки» (признан иноагентом).
Выступление Лаврова в ООН проходило в видеоформате, поскольку его личное присутствие стало невозможным после закрытия воздушного пространства для российских самолетов Евросоюзом.
Евгения Филипенко, постоянный представитель Украины в Совете назвала коллективную акцию дипломатов «замечательной демонстрацией поддержки украинцев в борьбе за их независимость».
Слушать выступление Лаврова остались лишь представители Сирии, Венесуэлы и КНР, а также посол России в Женеве Геннадий Гатилов.
Ранее сообщалось, что Сергей Лавров не смог вылететь в Женеву на заседание ООН. Европа закрыла небо для российских самолетов. ООН ничего не сделал для того, чтобы обеспечить прибытие главы МИД РФ на Совет по правам человека.