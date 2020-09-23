Сначала России закрыли небо, а потом и рот. Выступление Лаврова на заседании ООН прошло в пустом зале

На заседании Совета ООН по правам человека более 100 дипломатов демонстративно покинули зал во время видеовыступления главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом сообщает издание «Голос Америки» (признан иноагентом).

Выступление Лаврова в ООН проходило в видеоформате, поскольку его личное присутствие стало невозможным после закрытия воздушного пространства для российских самолетов Евросоюзом.

Евгения Филипенко, постоянный представитель Украины в Совете назвала коллективную акцию дипломатов «замечательной демонстрацией поддержки украинцев в борьбе за их независимость».