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Российскую нефть отказываются покупать, несмотря на серьёзные скидки

Никаких санкций против экспорта нефти нет, но трейдеры самостоятельно отказываются покупать её у России

Фото: Global Look Press

Консалтинговая компания Energy Aspects рассказала, что компании и трейдеры избегают покупать у России нефть, хотя цены на марку Brent уже выросли до 113 долларов за баррель, а Россия предоставляет на неё «историческую» скидку в 20 долларов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Finfancional Times.

«Большинство из крупнейших европейских компаний не притрагивается к российской нефти, её покупают лишь несколько нефтепереработчиков и трейдеров», — объясняют специалисты.

При этом они подчёркивают, что к настоящему моменту никаких санкций против экспорта ископаемых ресурсов ни США, ни Евросоюз не ввели — отказ от приобретения нефти у российских компаний по сути является личным выбором покупателей.

«Уже сейчас понятно, что вклад РФ в мировые поставки нефти был урезан», — говорит аналитик Oil Price Information Service Том Клоза, уточняя, что для полной картины сокращения экспорта нужно подождать несколько недель.

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