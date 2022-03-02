«Роскомсвобода»: В России наблюдается блокировка одного из доменов YouTube

«02.03.2022 наблюдается блокировка домена yt3.ggpht.com сервиса Youtube, который используется для загрузки картинок и другого статического контента на Youtube», – говорится в сообщении организации.

– Сейчас ожидается более точная информация от технических служб, – уточнил некоторое время назад «Собеседнику» руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк. – Как только она появится, мы её опубликуем. А заодно переведём все с технического языка на русский.

На данный момент сервис YouTube работает штатно, по крайней мере – у нашего корреспондента.

Ранее соратник Алексея Навального Владимир Милов прогнозировал, что блокировка видеохостинга вряд ли произойдёт, поскольку большая часть пользователей смотрит там отнюдь не политические каналы, а «мультики про свинку Пеппу» и они не обрадуются подобному развитию событий.

В Роскомнадзоре сообщили RT, что на территории России решение о блокировке YouTube не принималось.

«Наши технические специалисты и просто технические специалисты видят изменение поведения в служебных доменах YouTube.com, конкретно в yt3.ggpht.com, – пишет тем временем "Роскомсвобода". – С очень большой вероятностью это изменение происходит из-за ТСПУ (технические средства противодействия угрозам). Обычно, когда РКН шейпит (замедляет) что-то (Facebook, Twitter) – то он блокирует или замедляет на ТСПУ один из служебных доменов.

Это может быть одно из двух:

– РКН тренируется как замедлять YouTube, но пока его не планирует замедлять

– РКН в ближайшее время начнёт замедление YouTube».

«Собеседник» следит за происходящим.