«Правду говорить не можем, врать не хотим»: Журналисты меняют форматы и уезжают из страны

Главный редактор телеканала «Дождь»* Тихон Дзядко сообщил, что временно покидает территорию России в связи с блокировкой издания и его страниц в российских социальных сетях, а также из-за угрозы безопасности. Аналогично поступают ряд других журналистов «Дождя».

«После незаконной блокировки сайта Дождя, аккаунтов Дождя в ряде соцсетей, а также угроз в адрес некоторых сотрудников очевидно, что личная безопасность некоторых из нас находится под угрозой», — пишет г-н Дзядко в своём Telegram-аккаунте.

Он также добавляет, что не издание будет оспаривать решение о блокировки, так как не видит для них оснований. Он также уверен, что канал не нарушал никаких законов. Вещание из-за рубежа главред «Дождя» на данный момент исключил.

Тем временем редакция радиостанции «Серебряный Дождь» сообщает, что начиная с завтрашнего дня временно прекращает работать в разговорном жанре. В эфире с полуночи будет звучать исключительно музыка и новости, однако последнее также под вопросом.

«Правду говорить не можем, врать не хотим. Это всё, что мы можем сделать. Нам очень жаль, что мы, как журналисты больше не можем выполнять наш долг», — говорится в сообщении издания, распространённом в соцсетях.