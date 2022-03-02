«Правду говорить не можем, врать не хотим»: Журналисты меняют форматы и уезжают из страны
Главред «Дождя»* уехал за границу вместе с рядом журналистов, а «Серебряный Дождь»* не видит возможности говорить правду в рамках существующих требований
Главный редактор телеканала «Дождь»* Тихон Дзядко сообщил, что временно покидает территорию России в связи с блокировкой издания и его страниц в российских социальных сетях, а также из-за угрозы безопасности. Аналогично поступают ряд других журналистов «Дождя».
«После незаконной блокировки сайта Дождя, аккаунтов Дождя в ряде соцсетей, а также угроз в адрес некоторых сотрудников очевидно, что личная безопасность некоторых из нас находится под угрозой», — пишет г-н Дзядко в своём Telegram-аккаунте.
Он также добавляет, что не издание будет оспаривать решение о блокировки, так как не видит для них оснований. Он также уверен, что канал не нарушал никаких законов. Вещание из-за рубежа главред «Дождя» на данный момент исключил.
Тем временем редакция радиостанции «Серебряный Дождь» сообщает, что начиная с завтрашнего дня временно прекращает работать в разговорном жанре. В эфире с полуночи будет звучать исключительно музыка и новости, однако последнее также под вопросом.
«Правду говорить не можем, врать не хотим. Это всё, что мы можем сделать. Нам очень жаль, что мы, как журналисты больше не можем выполнять наш долг», — говорится в сообщении издания, распространённом в соцсетях.
Напомним, что это происходит на фоне отключения от эфира и блокировок сайта и соцсетей самого популярного в России разговорного радио «Эхо Москвы», которое произошло накануне под предлогом распространения недостоверной информации о спецоперации российской армии в Украине. Редакция «Эха» также не согласна с позицией надзорных органов и намерена оспаривать решение в суде.
*«Дождь» объявлен российскими властями «иностранным агентом»