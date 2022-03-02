Переговоры с украинской делегацией намечены на четверг – Мединский

Российская делегация ждёт украинскую в Брестской области на переговоры в четверг, 3 марта, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

– Ждём их завтра, – цитирует Мединского «Интерфакс».

По его словам, украинская делегация уже выехала из Киева и находится сейчас в дороге.

– Мы приехали пораньше, как и договаривались. Они, наверное, будут завтра с утра. С пониманием относимся к сложности их логистики, – отметил Мединский. По его словам, в повестке переговоров в Брестской области – вопросы, связанные с режимом прекращения огня.

– Как вы знаете, на прошлой встрече [28 февраля] мы обсудили позиции, а также огласили ряд предложений РФ, взаимосвязанных с немедленным режимом прекращения огня. По ряду предложений мы, в общем-то, нашли взаимопонимание даже за столом переговоров, однако по некоторым, наиболее принципиальным из них, что вполне ожидаемо, украинская сторона взяла время на размышление и на консультации с Киевом, – сказал Мединский.

Место проведения переговоров было выбрано двумя сторонами совместно.

– Мы вместе решили, здесь удобнее и нам, и украинской стороне. Брест – хороший аэропорт, украинской стороне ближе к польской границе, поскольку они, насколько я понимаю, заезжают к нам через Польшу, – пояснил Мединский.

Российские военные, по словам Мединского, обеспечили коридор безопасности для перемещения киевской делегации по территории Украины, а на территории Белоруссии полную безопасность делегации обеспечивают белорусские спецслужбы.

В Российскую делегацию помимо возглавляющего её Мединского входят заместители глав Минобороны и МИД Александр Фомин и Андрей Руденко, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

Украинскую сторону представляют министр обороны Алексей Резников, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия, первый заместитель главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Андрей Костин, депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.