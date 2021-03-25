«Не мешайте, президент в танчики играет»: в сети обсуждают ответные санкции Путина по отношению к Западу

Владимир Путин подписал «Указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». Документ размещен на сайте Кремля.

Он включает в себя, например, такие меры:

- запрещаются операции по передаче от резидентов в пользу нерезидентов валюты в качестве займа;

- резидентам теперь не дозволено зачислять иностранную валюту на свои счета, открытые в банках и организациях за рубежом, а также переводить средства без открытия счета с использованием иностранных электронных средств платежа.

Помимо этого, компании до 31 декабря этого года смогут приобретать размещенные ими ценные бумаги (за исключением приобретения размещенных акций в целях сокращения их общего количества) при соблюдении некоторых условий:

- ценные бумаги должны быть допущены к организованным торгам;

- акции следует приобретать на организованных торгах на основании заявок, адресованных неограниченному кругу участников торгов;

Кроме того, указ позволяет банкам открывать счет для физлица без его личного присутствия или присутствия его представителя, если речь идет о переводе средств из другой организации. Для этого финансовой организации, где счет уже открыт, необходимо предоставить сведения для идентификации физлица.

Обычному человеку трудно разобраться в том, какие же ответные меры на санкции в итоге принял Путин. Но по такому поводу люди решили обсудить случившееся в комментариях.

«Эдак и пенсионный возраст лет на десять ещё отодвинут», - иронично отметил читатель.

«Нормальный указ. Но мне больше понравился указ о продление среднего возраста жизни граждан. Сразу лет на 20 стали дольше жить», - саркастически написал россиянин.

«Господин президент играет в танчики. Не отвлекайте», - потребовал пенсионер.

«Столько лет людей унижали, принимали законы, которые рушили экономику. Сейчас хотят за неделю переиграть назад? Это могло быть смешно, если бы не было так грустно», - высказался экономист.