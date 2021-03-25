Минпросвет проведёт открытый урок об «освободительной миссии на Украине»

Завтра, 3 марта, в 12:00 по московскому времени в социальной сети «ВКонтакте» будет организована прямая трансляция открытого урока для школьников, которым власти решили объяснить почему Владимир Путин начал военную операцию российской армии на территории Украины.

«На Всероссийском открытом уроке школьникам расскажут, почему освободительная миссия на Украине – это необходимость», — говорится в пресс-релизе, опубликованном Министерством просвещения.

Ведомство обещает рассказать детям «предысторию», в которую войдут информация об угрозе со стороны НАТО для России, а также объяснение, почему Кремль решил «защитить мирное население» самопровозглашённых Донецкой и Луганской республик.

Кроме того, Минпросвет планирует в рамках этого занятия рассказать российским школьникам, как различать правду и ложь среди материалов, которые публикуют в социальных сетях.

Трансляция будет доступна по этой ссылке, к ней сможет подключиться любой желающий.