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Генассамблея ООН потребовала от России немедленно вывести войска из Украины

Среди проголосовавших против – сама Россия, Беларусь и Северная Корея. Среди воздержавшихся – Армения, Казахстан и Китай

Фото: Global Look Press

Генеральная ассамблея ООН потребовала, чтобы Россия «немедленно прекратила применение силы против Украины, немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооружённые силы с её территории в международно признанных границах», – сообщатся в Твиттере ООН.

«За» резолюцию проголосовала 141 делегация. Против высказались 5 стран – Россия, Беларусь, Северная Корея, Эритрея и Сирия. 

35 делегаций воздержались. Среди них Армения, Казахстан, Китай, Куба, Индия, Монголия и ряд других стран.

Фото: Twitter / ООН
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