Генассамблея ООН потребовала от России немедленно вывести войска из Украины
Среди проголосовавших против – сама Россия, Беларусь и Северная Корея. Среди воздержавшихся – Армения, Казахстан и Китай
Генеральная ассамблея ООН потребовала, чтобы Россия «немедленно прекратила применение силы против Украины, немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооружённые силы с её территории в международно признанных границах», – сообщатся в Твиттере ООН.
«За» резолюцию проголосовала 141 делегация. Против высказались 5 стран – Россия, Беларусь, Северная Корея, Эритрея и Сирия.
35 делегаций воздержались. Среди них Армения, Казахстан, Китай, Куба, Индия, Монголия и ряд других стран.