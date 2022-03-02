Генассамблея ООН потребовала от России немедленно вывести войска из Украины

Генеральная ассамблея ООН потребовала, чтобы Россия «немедленно прекратила применение силы против Украины, немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооружённые силы с её территории в международно признанных границах», – сообщатся в Твиттере ООН.

«За» резолюцию проголосовала 141 делегация. Против высказались 5 стран – Россия, Беларусь, Северная Корея, Эритрея и Сирия.

35 делегаций воздержались. Среди них Армения, Казахстан, Китай, Куба, Индия, Монголия и ряд других стран.