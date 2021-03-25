«Давайте зашлем Медведева к французам, и они тоже начнут держаться без денег!»

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев после слов главы Минфина Франции Брюно Ле Мэра об объявлении экономической войны России порекомендовал европейским чиновникам следить за своей речью и не забывать, что такие войны часто перерастали в настоящие.

Французский министр в эфире радиостанции France Info заявил, что Евросоюз «собирается вести глобальную экономическую и финансовую войну против России».

«Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие», - написал Медведев… в Twitter.

«Медведев призвал фильтровать базар. Браво!» - одобрил читатель.

«Дмитрий-Принудитель!» - скаламбурил россиянин.

«Министр финансов Франции призвал Медведева следить за своими банковскими счетами в странах НАТО», - пошутил москвич.

«А Медведев уже готов ответить на вопрос - почему он норвежцам акваторию Баренцева моря, площадью в шесть Крымов подарил? Да и Шпицберген заодно? Предпоследнее - Ливию сдал, разрешив бесполётную зону, после чего Сирия началась... И последнее - он что-то про отмену смертной казни говорил...» - вспомнил все достижения экс-президента уралец.

«написал Медведев в Twitter…». А тот министр читает твиттер Медведева? Они там вообще услышали это? Может не в твит надо, а с трибуны тогда уж?» - порекомендовали зампредседателю Совбезу из Сибири.

«С такой, как у него, финансовой прослойкой у любого были бы стальные...» - сделал вывод откуда ноги растут пенсионер.

«Давайте зашлем его к французам. И они тоже начнут держаться без денег!» - пошутил напоследок петербуржец.