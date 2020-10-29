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Байден обещает забрать яхты и коттеджи олигархов

Войска США мобилизуются для защиты союзников по НАТО, но в Украину они не войдут. Против РФ будут вводиться новые санкции

Фото: Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден выступил с очередной речью по военной операции на Украине, заверив, что мир продолжит вводить санкции против России. Он также заявил, что США, как и ЕС закрывают воздушное пространство для российских самолетов, а также заверил, что солдаты НАТО не станут воевать на Украине.

Кроме того, Байден пообещал нанести новые удары по российским олигархам, лишив их недвижимости и другого имущества за рубежом: 

«Мы объединяем силы с нашими европейскими союзниками, чтобы забрать ваши яхты, ваше элитное жилье, ваши частные самолеты. Мы идем за вашими нечестно нажитыми богатствами».
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