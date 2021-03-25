Зеленский призвал прекратить обстрелы, чтобы начать полноценные переговоры с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters и CNN заявил, что для начала полноценных переговоров делегаций Киева и Москвы необходимо «прекратить обстрелы украинских городов».

«Необходимо, по крайней мере, перестать обстреливать людей, лишь перестать обстреливать, а потом сесть за переговорный стол»

, – цитирует слова Зеленского ТАСС.

Президент Украины заявил, что «признаком того, что Россия готова к миру», будет отведение войск на те территории, на которых они находились шесть дней назад.

Ранее источники ТАСС сообщал о планах провести переговоры делегаций 2 марта, но пока официального подтверждения этой информации нет.