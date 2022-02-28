Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 15:30

Запад играет с Россией «в труса». Эксперт высказал свое мнение об экономических санкциях

Ситуация вокруг Украины и санкций Запада разрешится в течении двух-трех недель, считает специалист

Фото: vk.com

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр обещал России тотальную экономическую и финансовую войну. Но это не более чем метафора, заявил Станислав Митрахович, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ изданию NEWS.ru.

«Я думаю, что Запад пытается максимально надавить на РФ, но в пределах возможного для себя. Торговля металлом и энергоресурсами пока не затронута, но опция может появиться в будущем, а пока в этой сфере только финансовые ограничения».

По мнению эксперта, из-за военной спецоперации в Украине Россия уже испытывает «мощнейшее давление Запада». И теперь инициаторы санкций играют с Кремлем «в труса» – кто кого больше напугает.

«Запад раскручивает информационную войну с целью убедить власти РФ прекратить операцию на Украине, иначе экономика РФ окажется в плачевном положении, с точки зрения авторов санкций».

Станислав Митрахович предполагает, что ситуация вокруг Украины и антироссийских санкций разрешится в течении двух-трех недель. Россия и Украина подпишут соглашения и тогда станет понятно, «продолжит ли Запад эскалировать санкции».

28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувшим к ним иностранных государств и международных организаций».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что это будет не единственный ответ на недружественные действия Запада.

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 23 часа назад

Дмитрий Глуховский: «Мы оказались заложниками власти»

Политика 34 секунды назад

Друг Си нам поможет? Эксперт - о том, сможет ли Россия опереться на Китай

Общество 20 минут назад

«Жириновский едва пыхтел и до ковида» : на съемках "60 минут" лидеру ЛДПР приносили стульчик

Политика 27 минут назад

«Следите за своей речью, господа!» Медведев пригрозил Франции «настоящей войной»

Общество 39 минут назад

Страна под угрозой

Общество 1 час назад

Дирижер Валерий Гергиев уволен из Мюнхенской филармонии. Письмо властей города осталось без ответа

Политика 1 час назад

Правительство создает оперштаб против санкций. Его возглавят Мишустин, Собянин и Белоусов

Общество 2 часа назад

Китайский бизнес начал требовать от российских контрагентов 100%-ю предоплату

Общество 2 часа назад

Последствия обстрела Харькова. Фото и видео

Общество 3 часа назад

Война за бурлаковское наследство

Недвижимость 3 часа назад

Хуснуллин обещает попытаться спасти строительный рынок от обвала

Политика 3 часа назад

Главы ещё четырех регионов рассказали о погибших на Украине российских солдатах

Общество 5 часов назад

Власти советую не ждать гуманитарных рейсов, а выбираться из-за рубежа обходными путями

Политика 7 часов назад

Военная операция на Украине. День шестой. Онлайн (обновляется)

Общество 15 часов назад

Попавший в санкционный список ЕС журналист Красовский покинул совет фонда «СПИД.центр», чтобы не навредить НКО

Политика 16 часов назад

Пентагон заявил, что не видит реальных угроз со стороны России для стран, входящих в НАТО

Политика 17 часов назад

В новом санкционном списке Евросоюза 26 человек, включая Скабееву, Сечина, Красовского, Пескова, Прилепина

Общество 17 часов назад

«Танцует один, а платят за ужин все остальные»: в сети в бешенстве от повышения ключевой ставки до 20%

Политика 18 часов назад

Володин одобрил идею подготовки законопроекта об ответственности за «фейки о действиях войск РФ»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика