Запад играет с Россией «в труса». Эксперт высказал свое мнение об экономических санкциях

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр обещал России тотальную экономическую и финансовую войну. Но это не более чем метафора, заявил Станислав Митрахович, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ изданию NEWS.ru.

«Я думаю, что Запад пытается максимально надавить на РФ, но в пределах возможного для себя. Торговля металлом и энергоресурсами пока не затронута, но опция может появиться в будущем, а пока в этой сфере только финансовые ограничения».

По мнению эксперта, из-за военной спецоперации в Украине Россия уже испытывает «мощнейшее давление Запада». И теперь инициаторы санкций играют с Кремлем «в труса» – кто кого больше напугает.

«Запад раскручивает информационную войну с целью убедить власти РФ прекратить операцию на Украине, иначе экономика РФ окажется в плачевном положении, с точки зрения авторов санкций».

Станислав Митрахович предполагает, что ситуация вокруг Украины и антироссийских санкций разрешится в течении двух-трех недель. Россия и Украина подпишут соглашения и тогда станет понятно, «продолжит ли Запад эскалировать санкции».

28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувшим к ним иностранных государств и международных организаций».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что это будет не единственный ответ на недружественные действия Запада.