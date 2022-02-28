Военная операция на Украине. День шестой. Онлайн (обновляется)

9:26. Рамзан Кадыров сообщил о гибели в Украине двух военнослужащих из Чечни и о ранении ещё шестерых:

«Да, на войне убивают, и это был их выбор профессии. Эти парни выбрали стать героями»

8:38. Facebook и Instagram ограничили RT и Sputnik в Евросоюзе.

8:35. TikTok заблокировал российские госСМИ RT и Sputnik на территории Евросоюза.

7:46. Кинокомпания Warner Bros. отменила показ нового «Бэтмена» в России прямо перед премьерой.

7:43. Компания Disney перестанет показывать свои фильмы в России. В её состав входят Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios и прочие.

7:40. Netflix отказался от планов на трансляцию российских федеральных каналов, передает Variety.

7:38. Сбербанк с 1 марта поднимает ставки по ипотеке с 7,5% до 18,6%. ВТБ поднял её до 15,3% ещё до решения по ключевой ставке.

7:36. Сбербанк и ВТБ взвинтили ставки по потребкредитам: первый с 12,9-21,7% до 21,9-29,9%, а второй с 5,9-13,8% до 15,9-29,9%, передает РИА Новости. Это обусловлено повышением ключевой ставки до 20%.

7:34. MasterCard отключит свою платежную систему для «множества» российских банков, попавших под санкции. Конкретные банки не называются.

7:32. Белый дом попросил криптовалютные биржи пресекать возможные обходы санкций против России с использованием криптовалюты. Об этом со ссылкой на источник пишет Bloomberg.

7:25. Минобороны РФ внесло проект закона, по которому участники военной операции в Украине будут признаны ветеранами боевых действий. На это предлагается потратить 5 млрд рублей.

7:22. Роскомнадзор заблокировал сайт «Тайга.инфо» из-за онлайна по ситуации на Украине. Издание пишет, что не понимает суть претензий, но, несмотря на удаление материала, разблокировки пока не произошло.

7:19. Япония ввела санкции против России. Под ними Путин, Лавров, Шойгу, Патрушев, Медведев, глава Генштаба Герасимов, а также 49 организаций, среди которых МФТИ, «Сухой» и другие. Также под санкциями оказались Центробанк, Промсвязьбанк и ВЭБ.РФ.

7:16. Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил о начале проверки улик, говорящих о возможных военных преступлениях в ходе спецоперации в Украине. Он допускает начало расследования.

7:14. Владимир Зеленский сообщил, что решение по второму раунду переговоров будет принято позднее:

«Пока у нас нет такого результата, который мы хотели получить. Россия заявила свои позиции, от нас прозвучали встречные пункты, чтобы завершить войну. Кое-какие сигналы мы получили»

7:10. Канада отказывается от импорта сырой нефти из России. Российский импорт составляет менее 1% для страны.

7:09. Министр обороны Болгарии Стефан Янев был уволен в ходе внеочередного заседания совета министров после того как назвал происходящее в Болгарии «операцией» российских войск. Ранее премьер Болгарии призвал уволить его за то, что тот не считает это «войной».