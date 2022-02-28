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Военная операция на Украине. День шестой. Онлайн (обновляется)

Россию лишат «Бэтмена», ставки по потребкридитам близки к 30%, а по ипотечным — к 20%, санкции продолжаются

Фото: УНИАН

В России отменяют выходы зарубежных фильмов, крупнейшие банки взвинтили ставки по кредитам и ипотеке, MasterCard вводит ограничения для санкционных банков, участников спецоперации хотят сделать ветеранами боевых действий, Япония ввела санкции против России, Канада отказалась от российской нефти.

10:44. Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований, включая фигурное катание.

10:43. Росавиация предлагаем россиянам не ждать их и добираться обратно самим. Подробнее здесь.

10:05. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ покидает Донбасс.

10:04. По данным ООН, в Украине с момента начала военной операции России погибли более 100 мирных жителей, а ещё 300 гражданских ранены, передает Deutsche Welle.

9:56. Театр русской драмы имени Леси Украинки в Киеве избавиться от слова «русской» в названии и станет просто Театром драмы имени Леси Украинки.

9:55. Президент Казахстана призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров и предложил свои услуги в качестве посредника.

9:48. Росавиация рекомендует россиянам в ближайшие несколько дней отказаться от поездок за рубеж без служебной необходимости.

9:44. В социальных сетях появилось видео взрыва на центральной площади Харькова. На видео видно, что снаряд падает прямо на улицу недалеко от здания областной администрации. Как видно на кадрах после взрыва, само здание при этом не пострадало, разбита дорога перед ним.

9:26. Рамзан Кадыров сообщил о гибели в Украине двух военнослужащих из Чечни и о ранении ещё шестерых:

«Да, на войне убивают, и это был их выбор профессии. Эти парни выбрали стать героями»

8:38. Facebook и Instagram ограничили RT и Sputnik в Евросоюзе.

8:35. TikTok заблокировал российские госСМИ RT и Sputnik на территории Евросоюза.

7:46. Кинокомпания Warner Bros. отменила показ нового «Бэтмена» в России прямо перед премьерой.

7:43. Компания Disney перестанет показывать свои фильмы в России. В её состав входят Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios и прочие.

7:40. Netflix отказался от планов на трансляцию российских федеральных каналов, передает Variety.

7:38. Сбербанк с 1 марта поднимает ставки по ипотеке с 7,5% до 18,6%. ВТБ поднял её до 15,3% ещё до решения по ключевой ставке.

7:36. Сбербанк и ВТБ взвинтили ставки по потребкредитам: первый с 12,9-21,7% до 21,9-29,9%, а второй с 5,9-13,8% до 15,9-29,9%, передает РИА Новости. Это обусловлено повышением ключевой ставки до 20%.

7:34. MasterCard отключит свою платежную систему для «множества» российских банков, попавших под санкции. Конкретные банки не называются.

7:32. Белый дом попросил криптовалютные биржи пресекать возможные обходы санкций против России с использованием криптовалюты. Об этом со ссылкой на источник пишет Bloomberg.

7:25. Минобороны РФ внесло проект закона, по которому участники военной операции в Украине будут признаны ветеранами боевых действий. На это предлагается потратить 5 млрд рублей.

7:22. Роскомнадзор заблокировал сайт «Тайга.инфо» из-за онлайна по ситуации на Украине. Издание пишет, что не понимает суть претензий, но, несмотря на удаление материала, разблокировки пока не произошло.

7:19. Япония ввела санкции против России. Под ними Путин, Лавров, Шойгу, Патрушев, Медведев, глава Генштаба Герасимов, а также 49 организаций, среди которых МФТИ, «Сухой» и другие. Также под санкциями оказались Центробанк, Промсвязьбанк и ВЭБ.РФ.

7:16. Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил о начале проверки улик, говорящих о возможных военных преступлениях в ходе спецоперации в Украине. Он допускает начало расследования.

7:14. Владимир Зеленский сообщил, что решение по второму раунду переговоров будет принято позднее:

«Пока у нас нет такого результата, который мы хотели получить. Россия заявила свои позиции, от нас прозвучали встречные пункты, чтобы завершить войну. Кое-какие сигналы мы получили»

7:10. Канада отказывается от импорта сырой нефти из России. Российский импорт составляет менее 1% для страны.

7:09. Министр обороны Болгарии Стефан Янев был уволен в ходе внеочередного заседания совета министров после того как назвал происходящее в Болгарии «операцией» российских войск. Ранее премьер Болгарии призвал уволить его за то, что тот не считает это «войной».

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