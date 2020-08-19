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В Киеве раздались взрывы в районе телебашни

На территории Украины появились проблемы с телесигналом. В Москве проблемы у «Эха Москвы» и «Дождя»*

Фото: скриншот с видео

Перед тем, как в Москве по представлению Генпрокуратуры ограничили доступ к радиостанции «Эхо Москвы» и телеканалу «Дождь»* (вещание «Эха» прекратилось), в Киеве прогремели взрывы в районе телебашни.

По данным читателей из Украины, сигнал пропал в районе 17 часов по киевскому времени, теперь вещание ТВ на территории страны затруднено.

Сегодня Министерство обороны РФ выступило с заявлением о намерении нанести удары высокоточным оружием по ретрансляционным узлам и призвало проживающих рядом граждан покинуть свои дома.

* российские власти считают иноагентом

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