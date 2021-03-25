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«Следите за своей речью, господа!» Медведев пригрозил Франции «настоящей войной»

Так он ответил на заявление министра о намерении «развернуть тотальную экономическую и финансовую войну против России»

Фото: АГН "Москва"

Дмитрий Медведев

Заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Twitter написал, что экономические войны нередко превращаются в реальные — так он ответил на заявление главы Минфина Брюно Ле Мэра, который заявил, что Запад «развернет тотальную экономическую и финансовую войну против России».

«Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие», — написал бывший президент в свое Twitter.

Напомним, что двумя днями ранее президент Владимир Путин распорядился привести стратегические силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. В него, в том числе входя межконтинентальные ракеты и ядерное оружие.

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