«Следите за своей речью, господа!» Медведев пригрозил Франции «настоящей войной»

Заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Twitter написал, что экономические войны нередко превращаются в реальные — так он ответил на заявление главы Минфина Брюно Ле Мэра, который заявил, что Запад «развернет тотальную экономическую и финансовую войну против России».

«Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие», — написал бывший президент в свое Twitter.

Напомним, что двумя днями ранее президент Владимир Путин распорядился привести стратегические силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. В него, в том числе входя межконтинентальные ракеты и ядерное оружие.