СКР усилил региональные управления для контроля за «несанкционированными акциями»

В Петербурге около Гостиного двора не менее 95 человек задержали на акции протеста против «спецоперации» войск РФ в Украине, передаёт издание «Бумага».

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге заявил, что на сайты организаций и учреждений идут беспрерывные DDoS-атаки.

«С взломанных сайтов хакеры транслируют лозунги против нашей страны и призывают выходить на улицы. По телефонам граждан идёт настоящая психическая информационная атака»

, – пишет Собянин в личном блоге и заявил, что за этим стоят «крупные системные структуры» из-за границы:

«Они направлены на подрыв управления городом и создание атмосферы хаоса, который мы не так давно наблюдали в том же Казахстане»

, – продолжает градоначальник и заверяет, что «уличные беспорядки будут последовательно пресекаться», вероятно, имея в виду под этим акции протеста, которые проходят в столице с момента начала «спецоперации» войск РФ в Украине.

Сегодня же председатель СКР Александр Бастрыкин приказал региональным управлениям в усиленном режиме «для немедленного реагирования на происшествия в связи с событиями на Украине, пресечения экстремистских и террористических проявлений, несогласованных протестных акций и провокаций, иных действий, направленных на дестабилизацию обстановки в Российской Федерации».