«Сеча», «благотворительная акция» и «золотой сезон для товарища майора». Как обойти цензуру и остаться на свободе

Александр Невзоров, публицист:

«Роскомнадзор начал свою "войсковую операцию" против тех СМИ, что дают полную и честную информацию о битве в Украине. Во все эти цацки советская и российская цензура уже неоднократно играла.

Афганскую войну именовали "ограниченным контингентом ВС СССР на территории Афганистана", Чеченскую войну – долго, тупо и упрямо обзывали "«контртеррористической операцией" и т.д.

Но! Шевеление Роскомнадзора – вернейшая примета того, что и до Кремля дошло, насколько дерьмово идут их дела в Украине».

Аббас Галлямов, политолог:

«Про моральные качества этих людей речи не идёт, но здесь ведь вопрос чистого профессионализма. Нельзя врать так, чтобы твоя ложь становилась очевидной всем - даже сторонникам. Ведь даже они понимают, что идёт война, а ты пытаешься объяснить им, что чёрное - это белое. Ты же доверие к своим собственным словам подрываешь...»

Юлия Латынина, журналист, публицист:

«В чём все эти панические запреты Роскомнадзора произносить слово "война". Ну, у этого слова есть множество других синонимов. Можно будет говорить сеча, или брань, или на другом языке. <…> Ровно потому, что аналогия неизбежна и потому, что им очень хотелось картинки красивой прогулки, когда люди выходят из танка, а их встречают с цветами».

Станислав Белковский, писатель, политолог:

«Роскомнадзор запрещает нам говорить о войне. Никакой войны нет. Это специальная военная операция. Хотя, мне кажется, креатив не доработан. До сих пор не придумано название спецоперации. <...>

Всё это можно было бы назвать благотворительной акцией.

Например, по защите здоровья жителей Украины. И поручить её проведение не Минобороны РФ, а фонду "Круг добра". "Благотворительная операция фонда "Круг добра" в и на Украине". А протоиерей Ткаченко был бы как раз идеальным временным президентом, поставленным Москвой, чтобы дожить до демилитаризации и денацификации».

Александр Горбунов, блогер, автор телеграм-канала «Сталингулаг»:

«По факту вводится военная цензура. Астрологи объявили золотой сезон для товарища майора, количество уголовных дел будет расти пропорционально падению экономики».