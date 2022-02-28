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Сегодня, в 14:15

Правительство создает оперштаб против санкций. Его возглавят Мишустин, Собянин и Белоусов

За общую экономическую стратегию будет отвечать Белоусов, а Собянин будет работать с регионами

Фото: Global Look Press

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о переводе комиссии по противодействию введения санкций против России в режим оперативного штаба. Он лично возглавит его, а его заместителями станут первый вице-премьер, бывший советник президента по вопросам экономики Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин.

Как пояснил председатель правительства, в задачи Белоусова войдут «вопросы макроэкономического характера, выработку мер на федеральном уровне», а в функции Собянина — «координация оперативных решений на региональном уровне».

Напомним, что правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций существует с 2018 года. Кроме того, по словам Мишустина, правительство готовилось к введению новых санкций из-за признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР последние «несколько месяцев».

Как пояснил сегодня вице-премьер Марат Хуснуллин, антикризисного плана для вывода из-под удара строительного рынка у правительства нет, его пишут только сейчас и обещают представить в ближайшее время.

Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обозначил реакцию россиян на новые санкции как «гиперэмоциональную»:

«Хочется просто всем пожелать спокойствия и выразить уверенность, что на самом деле через какое-то количество дней эти эмоции поутихнут и настанет очередь обычной спокойной трезвой оценки происходящего с учетом принимаемых мер по минимизации ущерба и хеджированию рисков», — прояснил он (цитата по объявленной «иностранным агентом» «Медузе»).
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